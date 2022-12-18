繼傳出延攬新北市工務局長詹榮鋒出任桃園市政府祕書長，今傳出桃園市長當選人張善政再向新北市長侯友宜借將，力邀新北市政府參事賴淑華出任桃園市政府副秘書長，對此，賴淑華證實有接獲徵詢，低調表示「謝謝關心，一切以張市長的公布為準。」