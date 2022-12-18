將出任桃園市副祕書長？新北市府參事賴淑華回應了 13:452022/12/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長當選人張善政。（資料照/陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼傳出延攬新北市工務局長詹榮鋒出任桃園市政府祕書長，今傳出桃園市長當選人張善政再向新北市長侯友宜借將，力邀新北市政府參事賴淑華出任桃園市政府副秘書長，對此，賴淑華證實有接獲徵詢，低調表示「謝謝關心，一切以張市長的公布為準。」 「這立場」恐成2024大位罩門？綠委：相信賴副總統可拿捏分寸 賴清德真正困難在哪裡？ 黃創夏：他賴著不走 美、中在非洲差距有多大？賴索托這1幕 讓拜登嚇壞了 #賴淑華 #新北市政府 #參事 #張善政 #參事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2024賴清德輸了？最新民調出爐 侯領先、柯墊底 10:152022/12/17 政治 賴清德有多強？媒體人揭1數據：全台唯一 11:252022/12/18 政治 思考HK》北京如何面對賴清德可能主政台灣的難題？（陳國祥） 19:092022/12/16 海納百川 2024大選最新民調曝！ 賴清德為何輸侯友宜？媒體人爆背後原因 09:002022/12/18 政治 時論廣場》蘇貞昌已成賴清德最大路障（張景為） 19:162022/12/17 時論廣場 企排》歡迎「矮妹」回歸 台北鯨華橫掃愛山林摘7連勝 16:472022/12/17 體育 最新民調「國民黨支持度超越民進黨」 他點名這2人是鐵證 09:262022/12/16 政治 黃光芹爆蔡英文曾帶賴清德參觀網軍大本營 賴辦回應了 00:012022/12/18 政治 反生命園區自救會 竹縣府前抬棺撒冥紙抗議 13:322022/12/18 社會 賴清德2024民調落後 前綠委認是「嚴重警訊」點出關鍵問題 08:092022/12/18 政治 蔡英文不放手 賴清德內憂外患 04:102022/12/16 時論廣場 2024民調曝!侯友宜力壓賴清德 「他」預言綠營網軍下一步 13:042022/12/17 政治 兩岸論述鄭喊調整 學者：小英出牌牽制賴清德 04:102022/12/18 政治要聞 黨主席補選起跑 賴清德21日首場「向黨員報告」 15:102022/12/17 政治 陳光復公布小內閣人事 老幹新枝兼具 10:592022/12/18 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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