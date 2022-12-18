「暖心兔子夜燈」造型呆萌可愛，療癒感十足。（阿華田提供）

為迎接新春到來，不少品牌紛推限定新年禮盒攻佔送禮市場， 瑞士經典品牌「阿華田」在今年推出限量「巧克力麥芽蛋捲禮盒」迎戰，禮盒中附贈台灣原創設計師–柚子兔協力設計的療癒「暖心兔子夜燈」來響應兔年，讓人看了忍不住少女心噴發。現在各大便利商店皆有販售。

新年禮盒在市場上的選擇百百種，常見的肉乾、水果、中式糕餅等傳統禮盒，堪稱送禮安全牌，阿華田為了玩創意，特別推附贈小家電的「巧克力麥芽蛋捲禮盒」，以品牌經典口味「巧克力麥芽」做延伸，採用新鮮低溫殺菌蛋液，全程不加一滴水，讓巧克力麥芽融合，做出濃郁酥脆蛋捲，並附有柚子兔協力設計出來的「暖心兔子夜燈」，外表十分可愛，插頭設計成USB，外出露營也能用，電源線上另有設置按壓式開關，使用更便利。

「巧克力麥芽蛋捲禮盒」售價499元，數量有限，7-11、全家等超商皆有販售，迎接兔年不妨用可愛禮盒擄獲大人小孩的心。