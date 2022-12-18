中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新冠肺炎本土新增1萬5034例個案，比上周日同期1萬4034例增加7.1%，也是連10天疫情上升，以及89例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日多1000例，增加約7.1%。過去7天以來，本土病例第50周(12/11-12/17)共10萬7315例，比上上周第49周(12/4-12/10)10萬622例上升6.7%。

指揮中心表示，今日新增之1萬5034例本土病例，為6,854例男性、8,173例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,938例)，臺中市(1,868例)，桃園市(1,774例)，高雄市(1,656例)，臺北市(1,625例)，臺南市(1,153例)，彰化縣(671例)，新竹縣(527例)，新竹市(492例)，屏東縣(333例)，苗栗縣(327例)，雲林縣(306例)，嘉義縣(229例)，宜蘭縣(222例)，基隆市(211例)，南投縣(206例)，花蓮縣(161例)，嘉義市(139例)，臺東縣(83例)，金門縣(82例)，澎湖縣(31例)。

指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月13日至12月15日，死亡日期介於5月13日至12月15日。

指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為43例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，韓國(2例)，大陸、荷蘭及新加坡(各1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計853萬9145例本土病例、死亡累計1萬4873例本土個案。