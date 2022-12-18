國際線上餐廳預訂平台OpenTable近期宣布，與台灣餐飲新創inline的合作正式在台登場，為台灣美食愛好者提供超過4500家人氣餐廳的預訂，同步整合外帶外送服務，實現一站式美食體驗，餐廳數量有望在接下來幾個月快速成長。

OpenTable在2022年11、12月，對超過1000名18歲以上的受訪者進行了一項關於「民眾外出用餐」的意願調查。根據統計，超過三分之一的受訪者表示超過一半的外出用餐前都會提前訂位；有57％的受訪者外出用餐時擔心遇到沒有座位的情況，還有46％受訪者表示不喜歡排隊，因此選擇外出用餐時先提前預訂。另外，調查發現有高達70％的受訪者曾在用餐當天才決定訂位，其中有33％的受訪者曾在用餐時間兩個小時之內才訂位；有17％更於用餐時間的30分鐘內才進行預訂。

OpenTable特點是讓用戶可以立即查看所有當下可訂位的餐廳、隨時預訂下一分鐘想吃的餐廳，滿足了台灣消費者習慣「說走就走」、「用餐計畫趕不上心情變化」的外出用餐習慣；此外，OpenTable也與inline合作提供外帶與外送服務。

OpenTable首席執行長舒迪(Debby Soo)表示，之所以選擇台灣作為佈局亞洲的第一站，「主要是我們不僅看好台灣餐飲市場迎接疫情解封後持續成長的外食商機；更希望透過OpenTable隨時預訂的功能，滿足台灣消費者即興預訂餐廳的偏好，增加台灣美食愛好者使用線上訂位的比例。同時，期許與inline的合作，能為台灣用戶帶來最優質的餐廳選擇與訂位體驗，並讓即使身處國外的台灣用戶也能輕鬆預訂全球超過5萬間餐廳。」

為了升級台灣用戶的餐飲體驗，OpenTable除了提供知名品牌如鼎王麻辣鍋、胡同燒肉、GBA吉比鮮釀餐廳等人氣餐廳的預訂之外，還有獨家在OpenTable開放預訂的在地排隊名店台南阿裕牛肉鍋、嘉義林聰明沙鍋魚頭，以及雲朗觀光集團旗下品牌君品酒店台北、高雄洲際酒店館內頂級餐廳，都能隨時「一滑」預訂。