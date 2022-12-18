粗心騎士忘拔鑰匙 警方1小時找回機車逮竊盜慣竊

北市文山區一名張姓慣竊，本月3日見路邊機車上插有鑰匙，竟直接騎走返回住家，並停放在自家樓下。被害的彭姓車主從木新路3段的超商走出來，驚見車子消失不見，警方根據監視器，1小時後迅速尋回機車，隔天確定張姓竊賊身分後通知到案，依法函送法辦。

警方表示，彭男3日凌晨4時許，因一時的疏忽，忘記拔起機車鑰匙，直接進入超商購買食物，並在座位區用畢後打算返家，步出店門後遍尋不著機車，又找不到鑰匙，回想可能插在鑰匙孔上，隨即向警方報案，警方根據監視器，發現一名頭戴深色安全帽的男子將機車騎走。

警方沿途觀看，發現機車停在附近，立刻幫彭男尋回機車，並根據影像確定竊賊是轄區的慣竊，有毒品、竊盜等30多項前科，同時住在巷內。49歲張男到案，承認畫面中男子就是他本人，但因當天喝醉，不記得為何會騎車，否認有竊盜的意圖，警詢後依法送辦。

警方呼籲，為避免機車遭有心人士竊取，停放車輛時，請民眾勿將貴重物品擺放在機車置物箱內，確實將機車上鎖，離開時也要再注意鑰匙有無拔取，千萬不要貪圖一時方便，將鑰匙留在車上，秉持「鑰匙帶著走，竊走偷不走」的觀念。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！