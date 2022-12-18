大陸富商汪小菲與女星大S（徐熙媛）日前為了生活費一事在網路上鬧得沸沸揚揚，汪小菲的媽媽張蘭更藉此機會不斷開直播帶貨，並痛罵大、小S及徐家人，讓網友看到後紛紛選邊站，然而一名大陸網友卻在網上公開怒轟張蘭，讓張蘭氣得提告。但沒想到她事後再次發文卻遭到大批網友嘲諷「捉賊喊抓賊」，掀起雙方網友對戰。

張蘭今（18）日在微博上貼出律師函，指出名為「芳姐說真話」的微博帳號，以及她旗下的抖音、微信等帳號，長期以來在公開社群中，不斷透過影片及文字辱罵張蘭，內容包含張蘭是「人面獸心容嬤嬤(《還珠格格》中使壞一角)」、「缺德蘭」及「眼裡只有名與利的女魔頭」、「最無知、最封建的惡婆婆」等，使用許多侮辱性及誹謗性字眼。對此，張蘭希望對方在收到律師函5天內刪光所有相關影片及文章，並公開向張蘭道歉，否則將追究法律責任，立即在網路上掀起熱烈討論。

隨後，張蘭又再度PO文表示「我們社會需要正能量，同時孩子們的成長環境更重要，現在國家網信辦頒布了新的網路暴力法，我們每一個人必須用法律的武器保護自己，報案、立案、抓人！讓所有的人看看什麼叫犯法！」而文章一出後，除了死忠粉絲支持外，越來越多網友看不下去，紛紛跳出來留言「賊喊抓賊之現實微博版」、「先撒泡尿好好照照你自己吧！」、「你今天又忘撒尿照鏡子了？」、「哈哈哈笑死，先去香港服刑吧」、「你能不能把香港判決的一年牢去坐了先，一個外國人在給大家普法？」、「你天天網暴別人，具一家是不是也可以告你啊？」