山鯨備有多套和服讓客人換裝拍照，備受網美喜愛，隨手拍都有京都fu。(山鯨燒肉提供)

「山鯨燒肉」漢口店推出豐盛的聖誕節特別套餐，包括開胃小品、前菜、6種燒肉、職人料理、海鮮、主食、飲料與甜點。(山鯨燒肉提供)

戰斧豬排集彈、嫩、多汁與香馥於一體，口感豐富。(山鯨燒肉提供)

《神隱少女》片中千尋的小木盆舟變成燈具，浮誇創意令人莞爾。(山鯨燒肉提供)

「山鯨燒肉」漢口店的空間流淌著濃濃和風韻致。(山鯨燒肉提供)

聖誕節將屆，走日系風情的「山鯨燒肉」趕搭西洋聖誕商機，即日起至12／25推出期間限定「聖誕節特別套餐」，超級吸睛應景的「安格斯雪花牛聖誕樹」爆量的肉片上桌，瞬間攫取眾人目光。聖誕套餐還可以吃到澳洲和牛舌、戰斧豬排等海陸好料，2人套餐原價4180元，特價3180元，等同76折；3人套餐原價5780元，特價4780元。在指定時間點購聖誕套餐，還可參加抽獎，最大獎可免費爽嗑售價4780元的「天皇全和牛饗宴」雙人套餐一份。

台中美食界競爭激烈，台灣不少連鎖餐飲品牌都是從台中發跡，若用歷史劇來比擬，台中美食各強鼎立，宛如群雄爭霸的戰國時代。就連國人愛吃的燒肉，台中甚至有「燒肉一條街」、或是「米其林一條街」等美食高密度聚集的街弄，也因為高度競爭，要在美食一級戰場上存活，除了保留自家特色，還要不斷推陳出新，才能持續吸引顧客上門消費。

創立於2016年的「山鯨燒肉」漢口店，以頂級食材加上獨樹一幟的日式風情打開知名度。一踏入店門，印入眼簾的楓葉、櫻花、仿神社鳥居的大舞台及高高掛著的大紅燈籠、白色和紙燈籠、鯉魚旗等，讓人瞬間秒飛日本。除了佈景擺設有濃濃的東瀛感，最讓網友津津樂道的是還能換上店家準備的和服與道具，拍下一張張偽出國的網美照，宛如置身京都吃燒肉的臨場感，也成為台中知名的網美燒肉店。

瞄準12月節慶商機，「山鯨燒肉」特別推出僅9天限期的「聖誕套餐」，囊括開胃小品、前菜、6款燒肉、職人料理、海鮮、主食、飲料與甜點，適合2至3人共享。前菜中的鮮活太空菇，連太空包一起送上桌，在桌邊現採現剪，實踐產地與餐桌零距離，適合火烤兩吃。

主角燒肉的出場方式用浮誇來形容一點兒也不為過，大珠寶盒盛滿冷藏手切安格斯牛小排、澳洲和牛橫隔膜、伊比利豬梅花肉與台灣放山土雞等6款肉品。安格斯雪花牛更是喬裝成肉片聖誕樹，旁邊還有一朵澳洲和牛舌變身的和牛玫瑰，業者用浮誇的盛盤方式呼應聖誕節，好吃好拍好玩，饒富食趣，讓原本不相干的燒肉和聖誕節，產生了趣味連結。這一餐，6「味」肉品主角輪番演繹外酥內嫩、入口即化、彈牙有勁、軟嫩多汁、愈嚼愈香等多重滋味，讓味蕾徹底享受了一齣「肉慾橫流」的豪華饗宴，視覺、味覺、嗅覺通通被滿足。

職人手作料理則由香烤法式戰斧豬排及日式海鮮薄餅披薩或煉乳麻糬披薩擔綱，戰斧豬排集彈、嫩、多汁與香馥於一體，獨角戲演得精采；海鮮類挑大樑的是北海道生食等級干貝，表面被火炙燒過，香氣撲鼻，肉質仍保有刺身的甜嫩，嘗來十分過癮。

「聖誕套餐」從12／17至12／25限期9天供應，雙人套餐原價4180元，特價3180元，現省千元；3人套餐原價5780元，特價4780元；另外，12／23到明年1／2點選「聖誕套餐」或「天皇全和牛饗宴」、或「皇后饗宴套餐」，加碼抽好禮，每點一客餐就有一次抽獎機會，最大獎是要價4780元的「天皇全和牛饗宴」雙人套餐一份。