有「演藝圈美魔女」封號的57歲藝人楊繡惠，憑著大氣直率作風，以及幽默誇張的發言活躍於演藝圈。日前，楊繡惠宣布未來將不演八點檔、不接外景節目，引起外界議論。近日她和歌手好友一起搭高鐵，明明買商務艙的車票卻坐在自由座位子，笑稱：「姐就是想這樣嚐嚐。」有網友認為此舉並不妥，會讓有需要的人沒有位置坐。對此，楊繡惠也回應了。

楊繡惠於昨(17)日在臉書發文，曬出和歌手陳孟賢一起搭高鐵的照片，兩人從南港上車，目的地是高雄左營，從照片中可看出背景是自由座車廂，但車票上艙等卻寫著「商務艙」，她直言：「史上最貴自由座，拿商務艙票坐自由座，姐就是想這樣嚐嚐。」還附上3個大哭表情符號。

對此，部分網友表示「是炫富嗎」、「自由座留給需要的人吧，原本的商務艙空著好浪費喔」、「這樣很不優，會讓要坐自由座的旅客沒位置坐喔」、「姐姐回去搭商務艙，這樣自由座會多出二個位子喔」，楊繡惠也解釋自己不是故意這麼做的，表示：「我票的時間超過了啦！所以只能坐自由座。」

對此，楊繡惠也特別發一篇文澄清：「姊姊沒有那麼87，不會浪費資源，因為錯過搭車時間所以只好拿著商務艙票坐自由座，報告完畢。」