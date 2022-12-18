LEVI’S Trucker丹寧外套，4390元。（LEVI’S 提供）

丹寧品牌LEVI’S秉持與時俱進的品牌精神，將當代時空元素注入於Trucker丹寧夾克外套與 Sherpa丹寧羊羔毛夾克外套系列中，使經典產品歷久彌新。創作歌手高爾宣OSN就誇，品牌服裝是衣櫃中必不可或缺的命定單品。回憶起與品牌初次相遇：「人生中第一件LEVI’S外套是一件來自哥哥的Sherpa，它陪伴我度過許多的創作時光。」2022年，高爾宣OSN透過 JOURNEY 旅程三部曲宣揚其求新突破的創作理念，在MV及各大表演盛會中以Trucker延伸多樣搭配，演繹獨到型格。

迎接冬日到來，LEVI’S攜手高爾宣OSN揮灑原創靈感，透過LEVI’S Tailor Shop客製化服務，將設計巧思與自我風格完美體現於丹寧面料上，打造與眾不同的丹寧夾克外套。本次高爾宣OSN選擇以出自LEVI’S Authorized Vintage系列的TYPE III進行改造，每件珍品均由專業團隊精心挑選與再製，賦予湛藍畫布嶄新面貌；此外，TYPE III的版型更加貼合身形比例，疊穿搭配彰顯當代輪廓。

透過LEVI’S Tailor Shop 客製化服務，以刺繡手法將高爾宣OSN身上別具意義的刺青展現於LEVI’S Trucker上。左側胸前的標誌性美金肖像人物──班傑明．富蘭克林流露出悲傷的神情，另一側為臥倒在皇冠上哭泣的天使，時刻警惕自己莫忘初衷，名利於後，傳遞「欲戴皇冠，必承其重」人生理念。

家人是高爾宣OSN最珍貴的寶物，背面左下襬的樹基，象徵父親強韌的後盾，收到成品的當下即著手構想第二次改造，欲將代表母親的蘭花圖騰一併注入於Trucker中，如同家人源源不絕的力量，伴隨著高爾宣OSN步步前進。褲款選擇宣揚品牌原創靈魂的經典 501丹寧褲，刷破設計呈現與OSN同音的「Ocean海洋」，期許自己如同大海一般富有包容心。