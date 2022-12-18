2014年世界盃決賽，那是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）生涯最接近冠軍的一次，但是被德國1比0粉碎了美夢。不幸的是在這場重要的勝利，先發上陣的中場克拉瑪（Christoph Kramer）卻失去記憶，忘了自己有踢過這場球。儘管賽後他看見德國隊獲勝，但他沒有比賽中和賽後的記憶。

西班牙《馬卡報》報導，當時德國隊中場赫迪拉（Sami Khedira）賽前受傷，決賽當天只好改派還很菜的克拉瑪。開賽沒多久，克拉瑪被阿根廷格雷（Ezequiel Garay）撞到頭。14分鐘之後，克拉瑪走去詢問裁判列佐里（Nicola Rizzoli）：「這場比賽是決賽嗎？」列佐里以為他在開玩笑。

列佐里發現克拉瑪情況不對勁，通知德國隊將他換下（第32分鐘）。克拉瑪被診斷出腦震盪與短期失憶，無法記起比賽當天的事和新接收的資訊，包括德國隊摘冠。他甚至還把隊友湯瑪斯穆勒（Thomas Muller）錯認成老前輩蓋德穆勒（Gerd Müller，1974年世足冠軍）。

克拉瑪的悲劇讓他成為一個助隊打敗阿根廷與梅西，卻失去比賽記憶的人，儘管日後有影像重播，他也想不起來自己曾經身歷其中。德國隊的悲劇一路持續到現在，2018年在小組賽敗給韓國與墨西哥，2022年敗給日本，連續兩屆在小組賽提前出局。