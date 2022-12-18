「A CUT」聖誕套餐只賣兩天，訂位踴躍將近客滿。(國賓大飯店提供)

聖誕套餐前菜「手切日本和牛肉韃靼」，酸甜鹹鮮在口中一次迸發。(國賓大飯店 提供)

奢華經典的「蟹肉與魚子醬」，口感鮮甜清爽宜人。(國賓大飯店提供)

「A CUT」招牌湯品「澳洲和牛湯餃」，味道高雅溫和。(國賓大飯店提供)

「美國愛達荷州極黑和牛A CUT牛排」上桌後佐以法國鹽之花，最能突顯牛肉的極致鮮美。(國賓大飯店提供)

吃嫩草長大的「紅寶石老牛」肉質柔嫩，滋味純淨。(國賓大飯店提供)

12月最令人期待的節日就是聖誕節了，在這個歡欣熱鬧的節日一定要來頓聖誕大餐，而聖誕大餐絕對少不了牛排。台北國賓飯店「A CUT」牛排館是台灣頂級牛排館的指標之一，也是不少懂吃饕客聚餐的口袋名單，曾在2020年、2021年榮獲《台北台中米其林指南》一星肯定。行政總主廚凌維廉在12／24、12／25兩天的晚餐餐期推出「聖誕限定套餐」，業者透露：「目前訂位將近客滿，感謝舊雨新知熱烈捧場。」

台北國賓大飯店今年啟動危老改建工程，旗下從2007年開業至今的「A CUT牛排館」搬遷新址，遷入新店面後迎來第一個聖誕節，行政總主廚凌維廉匯聚所有經典美味搭配侍酒師準備的聖誕專屬套酒推出「聖誕限定套餐」，聖誕套餐只賣兩天，而且只在晚間的兩個餐期供應，訂位踴躍將近客滿。

「A CUT」創立迄今已經15年，仍在競爭激烈的頂級牛排館界屹立不搖，主因就是品牌主打頂級牛肉，牛排館取名為「A CUT」，象徵料理取自於最上乘的牛肉部位。餐廳設有自家熟成室，讓肉品風味更好，行政總主廚凌維廉為了讓饕客一嚐美味，他疫情前每年親自出國，南征北討尋覓「傳說中的好吃牛肉」，並以精湛廚藝和創新的烹調手法打造每一道料理，好滋味讓不少牛肉愛好者成為品牌鐵粉，也是牛排控一定要朝聖的名店之一。

限期2天的「聖誕限定套餐」，包含前菜、湯品、主餐和甜點，以及聖誕套餐的搭酒。前菜部分首推「手切日本和牛韃靼」，選用生食有著絲微咬勁的日本和牛，其軟中帶嫩的口感搭配顆顆飽滿的頂級魚子醬，再加上酸黃瓜、戎迪芥末醬及醃漬白蘿蔔，酸甜鹹鮮在口中一次迸發，風華絕代組合的非常值得品嚐。另一款同樣有魚子醬的前菜「蟹肉與魚子醬」，對比鮮明的色彩搭配，令人眼睛一亮。主廚以柚子味噌及柚子紅花醬點綴在魚子醬周圍，猶如一幅療癒的圓點畫，搭配鋪在底部的蟹肉一起入口，魚子醬的甘鹹海味在蟹肉淡淡鮮甜襯托下更顯突出，口感鮮甜清爽宜人。

湯品「澳洲和牛湯餃」，靈感來自於越南經典料理牛肉河粉，選用澳洲David blackmore和牛，將牛骨與蔥、薑、蒜苗、洋蔥乾煎上色後低溫烘烤，再與茴香子、八角一起燉煮後加入魚露調味。另外將肉質Q彈的三叉肉及薑末、蒜碎、辣椒碎、蝦夷蔥碎等，經過調味後製成湯餃餡料。輕盈的湯頭將香料的風味完美呈現，將嫩口的澳洲和牛湯餃輕輕咀嚼後，肉的香氣慢慢釋放，與清爽湯頭交織出高雅且溫和的甘美滋味。經典湯品「法式蟹肉濃湯」嚴選斯里蘭卡藍蟹，肉質細緻鮮甜，濃郁的蟹湯與蟹肉結合得恰到好處。

主餐共有「美國愛達荷州極黑和牛A CUT牛排」、「美國FLANNERY乾式熟成21天帶骨肋眼牛排」、「澳洲Roam純草飼老和牛肋眼牛排」、「澳洲塔斯馬尼亞紅寶石老牛乾式60天帶骨肋眼牛排」等7款牛排可選。其中「美國愛達荷州極黑和牛A CUT牛排」為品牌人氣居高不下的單品，愛達荷州SRF極黑和牛較一般牛隻多四倍的榖飼時間，不施打荷爾蒙或其他人工添加物，牛隻的油花、色澤、嫩度都媲美日本和牛最高等級。取豐潤多汁的老饕部位，以鐵板香煎及高溫烘烤並行，上桌後簡單佐以法國鹽之花，最能突顯牛肉本身的極致鮮美滋味。

「美國FLANNERY乾式熟成21天帶骨肋眼牛排」有「肉舖界愛馬仕 」之稱，選用的荷斯登牛肉為2019年「A CUT」自舊金山獨家引進，油花分布均勻如大理石花紋，香甜與柔嫩的口感令人垂涎，經過21天乾式熟成技術，牛肉風味更加集中，煎烤後牛肉表層的焦香與裡層的乳香交織，肉質醇厚、餘韻自帶甘甜。

「澳洲Roam純草飼老和牛肋眼牛排」，Roam純草飼老和牛使用平均養殖13年的奶牛，特有的大理石花紋明顯細膩，油脂帶點鵝黃色且分布均勻，散發甘醇甜美滋味，肉質香氣濃郁。主廚先用鐵板高溫香煎，再放入烤箱，直至表皮酥脆，口感細膩滋味純淨。

另一款「澳洲塔斯馬尼亞紅寶石老牛乾式60天帶骨肋眼牛排」，是限量供應的夢幻肉品。行政總主廚凌維廉在歐洲出差回國後，深怕再也吃不到美味的「紅寶石老牛」，經過努力不懈地找尋並經過多次測試後才完美重現。「這塊牛排尾韻帶出的奶油鹹香，經過咀嚼後，唾液分泌出奶香濃郁、層次豐富的風味，雖然是10歲的老牛，但肉質卻更加柔嫩，滋味純淨無多餘雜味。」主廚如此形容令他念念不忘的銷魂美味。

甜點「紅玉舒芙蕾」以鍋煮奶茶為發想，選用在地日月潭台茶18號的紅玉紅茶葉製成舒芙蕾，紅玉茶葉天然獨特薄荷肉桂香及甜甜的焦糖味，再加上濃濃乳香的牛奶冰淇淋，茶香與奶香完美融合，香醇濃郁，甘甜不膩。「番茄三重奏」創意發想來自南部特有的街邊小吃，「古早味薑汁蕃茄盤」化身為這一盤紅寶石甜點，番茄的酸甜加上手工醬油冰淇淋的鹹甜、南薑特有的辣中帶甜，在嘴裡形成了酸甜鹹辣的多種享受，味蕾遨遊於薑汁與番茄間迷人的邂逅，令餐點有了令人驚豔的美好收尾。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！