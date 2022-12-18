目前正值白雪木盛開，讓人宛如置身雪景，吸引遊客到此一遊。(山上花園水道博物館提供／曹婷婷台南傳真)

目前正值白雪木盛開，讓人宛如置身雪景，吸引遊客到此一遊。(山上花園水道博物館提供／曹婷婷台南傳真)

每年到了耶誕節，各景點都忙著妝點耶誕樹、耶誕老人等應景耶誕的象徵，有百年歷史的山上花園水道博物館，雖未刻意營造布置，但現成的百年煙囪加上盛開的白雪木，前者重現耶誕老人鑽煙囪送禮物的場景，後者又名耶誕白雪，讓人宛如置身雪景，吸引不少遊客到此一遊，感受另類耶誕氛圍。

館方指出，山上花園水道博物館因夜間並未開放，因此未規畫設置耶誕樹，雖然沒有耶誕樹可供拍照打卡，但百年煙囪周邊布置了耶誕老人立牌及麋鹿雪橇等裝置藝術外，搭配園區播放的耶誕音樂以及白皚皚的白雪木，耶誕氣息濃厚。

尤其，園區內擁有其他景點沒有的大煙囪，館方善用百年煙囪基座，設計出滿載禮物的耶誕老人及麋鹿車廂裝置藝術，帶給遊客不一樣的耶誕體驗，即有遊客分享，相較於到處都有耶誕樹，與耶誕老人送禮有關的煙囪很少見，感覺很新奇。

此外，園區白雪木目前也正盛開，館方指出，又名耶誕白雪的白雪木，沿著花園區步道旁，綻放的白色花朵讓人宛如置身雪景，接下來到春節期間，都是白雪木綻放期，相當值得前來一遊。