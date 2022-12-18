透過工務局提倡的「減法工程」將明志陸橋拆除後，城市呈現嶄新容貌。（公務局提供）

因時制宜，新北4年拆除36座人行陸橋，強調「以人為主」的交通政策。新北市政府養工處昨（17）日順利完成三重明志路橋拆除工程，這是新北市長侯友宜上任以來所拆除的第36座，透過工務局提倡的「減法工程」，逐步拆除使用率低的人行陸橋，並持續打造更友善的通行環境。

新北市府自2019年1月開始進行第一座新店民族陸橋拆除工程，到昨日的三重明志陸橋，市長侯友宜上任4年以來共拆除36座使用率低的人行陸橋。養工處指出，由於以往的交通政策是「以車為主」，透過廣設人行陸橋來減少汽、機車停等路口的時間。

但隨著時代進步，交通政策逐漸改變為「以人為主」的人本環境，提供行人舒適、便利及安全的平面行走空間，因此也使人行陸橋使用率降低，甚至陸橋墩柱和樓梯反而造成行人通行及行車視線的阻礙，因此工務局提倡「減法工程」，在完善的行人平面穿越動線前提下，逐步將這些陸橋拆除，提供用路人更友善的通行環境。

養工處表示，每座陸橋拆除前均通過「新北市人行陸橋、地下道存廢標準程序」完成相關檢討流程，獲得地方共識後再執行拆除工程，而路橋拆除不僅是公共工程的執行，更牽動民眾對地方的回憶，因此也會陸續透過舉辦攝影比賽、原陸橋橋址處設置QR Code、橋誌地磚及吊大梁拆除陸橋儀式等活動，讓市民緬懷陸橋過去的身影，並見證城市嶄新的容貌。

工務局強調，市府近年推動「減法工程」的城市概念，4年拆除36座人行陸橋即是「減法工程」成果最好的證明，未來養工處也會持續推動拆除閒置陸橋及地下道，與全體市民共同努力，為新北市建構友善人本環境。