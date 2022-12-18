中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1萬5034例本土個案及89例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。指揮中心統計，截至目前國內累計853萬9145例本土病例、死亡累計1萬4873例本土個案。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上週日多1000例，增加約7.1%。

莊人祥表示，過去7天以來，本土病例第50週(12/11-12/17)共10萬7315例，比第49週(12/4-12/10)，10萬622例，上升6.7%。

由於疫情已經連續10天單日確診數都較上周同期還要高，莊人祥表示，從近期疫情一波一波看起來是持續上升中，推估一月底～二月初，也就是約農曆過完年後會到達高峰。

莊人祥表示，上周疫情開始反彈時，就有開始根據模型推估，按照低、中、高推估來看，單日確診數低推估2.9萬人，高推估約為3.6萬人，但他強調，是初步的推估，仍會變動，會隨時修正。