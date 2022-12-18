內閣明年1月中將進行改組，閣揆蘇貞昌的去留引發關注，東華大學教授施正鋒今天表示，由於小英手下無大將，蘇貞昌權傾一時，連國營事業人事都與問。外人罵得越兇，就越凸顯「蔡蘇體制」堅不可摧。重要關頭，要是蔡賴相持不下，說不定「媒人還可以上花轎」。

民進黨九合一選舉重挫，黨內檢討聲浪四起，施正鋒指出，儘管蔡英文總統辭掉黨主席以示負責，卻無意下詔罪己；眾人怨天怨地，把矛頭指向行政院長蘇貞昌，甚至於有他不下台將不利大選的說法。

他說，根據最新的民調，過半選民認為閣揆應該總辭，民進黨立委也主張內閣改組幅度不宜過小。面對外部的撻伐，蘇貞昌好整以暇回道；「挑著很重的擔子的人，沒辦法對批評回嘴，因為擔子實在非常重，也許有人嫌挑擔姿勢不好看，但要優雅一點也很困難」。

施正鋒表示，中華民國的憲政體制原為雙首長制，然而經過憲法增修條文，已經改弦更張為總統制，閣揆儼然是總統的執行長。名士派的林全出任閣揆，眾人皆知是蔡英文垂簾聽政。

他形容，賴清德過去在陳菊的曉以大義下騎馬進京（當閣揆），其實是請君入甕，既沒有權、又沒有錢，索然無味、憤而去職，就是要挑戰小英總統連任，最後還是忍氣吞聲接受就地看管。

施正鋒指出，蘇貞昌重作馮婦，屈居昔副手之下，溫良恭儉讓、言必稱英皇；由於小英手下無大將，蘇貞昌權傾一時，連國營事業人事都與問，更不用說面對國會不可一世、顧盼自雄。

他認為，照說，「王儲」桃園市長鄭文燦應該儘早入主中央，以便打通任督二脈（人脈、金脈），沒有想到3＋11從中作梗，禍不單行林智堅飛象過河、強渡關山，偏偏接棒的鄭運鵬又是扶不起的阿斗，退而求其次宣布參選黨魁，屋漏偏逢連夜雨，台大碩士學位被撤銷，進退失據。

他說，老驥伏櫪的蘇貞昌原本只是暫時為人作嫁，不料蔡英文錯估817萬張選票，孤注一擲把地方選舉當作信任投票大敗，外人罵得越兇，就越凸顯蔡蘇體制堅不可摧。

儘管此次只有賴清德登記參選民進黨主席，表面上看來勢不可遏，連英系立委都紛紛交心表態，但施正鋒表示，蔡英文未必俯首稱臣，賴神是否能夠自我黃袍加身尚難逆料。

至於閣揆人選，他說，假設前副總統陳建仁是小英的底牌，由他匆匆接掌閣揆，短期內看不出有立竿見影的神功；要是由小英的親信國安會秘書長顧律雄組閣，或可使用行政資源箝制賴神，卻必須擔心掠龜走鱉，逼蘇貞昌回頭與新潮流聯手。「可見，蘇貞昌佔據戰略要津，重要關頭，要是蔡賴相持不下，說不定媒人還可以上花轎」。