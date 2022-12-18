Jingle Bells～Jingle Bells！當廣播電台逐漸響起耶誕歌曲、電商平台開始優惠活動，就知道萬眾矚目的耶誕節即將到來！在這個讓許多人感受到愛與快樂的節日，不想孤單寂寞度過寒冷夜晚，你是否已經規劃好要和親朋好友去哪裡聚會玩耍了呢？

身為時下最火熱的精緻女孩，想在耶誕節盡情享受精緻的一天，就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你跟著網友的腳步一起安排最夢幻的行程，在年末時分好好寵愛自己，無論是到精品耶誕樹拍下美照，或是聆聽一場動人的音樂饗宴，都能讓妳度過最華麗的耶誕Happy Day！

No. 1 到精品耶誕樹打卡

許多人都會趁著耶誕節到全台各地搜集繽紛美麗的耶誕樹，其中台北101今年隆重推出「耶誕音樂饗宴」，館內除了有Cartier設計高達12公尺高巨型聖誕樹，最特別的是首次以101棵精品等級諾貝松、檀香柏及銀柏，搭配鑽石、珍珠、紅寶石和璀璨水晶球等奢華吊飾，加入象徵和平的北極熊、高貴的白色孔雀、火紅熱情的兔子及典雅精品萌兔，打造出療癒之森、華魅之冬、樂遊耶誕及甜夢之城共4大耶誕主題情境，從1樓到101樓都能找到應景又好拍的精品耶誕樹！

走到台北101建築外也有夢幻馬車、玫瑰光廊、火樹銀花等絢麗燈飾可以取景，此外精品品牌Dior、Harry Winston等都分別推出無限之夢、祈願耶誕樹，亮眼外型更是讓網友手機鎂光燈閃不停，「大樓外也設有許多耶誕節裝飾和造景，大推耶誕節一定要來好好感受浪漫的氣氛」、「每到12月，耶誕佈置就很有氣氛」、「Dior無限之夢美美的」。

No. 2 到高檔餐廳吃大餐

「叮叮噹，叮叮噹，鈴聲多響亮～」說到耶誕節不能miss掉的必備行程，「耶誕大餐」一定是其中之一吧！不管是跟家人、跟朋友還是跟另一半，來場專屬耶誕歡樂氛圍的大餐是必須的，而且這頓午餐或晚餐約會絕對不能「青青菜菜」，除了菜單得精細，桌面佈置和擺盤也必須充滿儀式感，將歲末的幸福感烘托到最極致。

如果你是廚藝苦手，又或者不擅長佈置、製造氣氛，那麼選間評價優秀的高檔餐廳絕對會是你的最佳首選！無論是米其林星級餐廳或無菜單私廚料理；中式、西式、美式、日式，各種異國料理都能滿足你對耶誕大餐歡慶、富饒的想像。不過各大熱門餐廳的年底預約都是滿滿滿，想要好好享受耶誕大餐，手腳可得快一些，慢了就來不及囉！

No. 3 聽音樂會、參與藝文展演

想要在寒冷的冬天感受耶誕節溫暖的氛圍，那麼聽音樂會、參與藝文展演也會是你的耶誕體驗指南選項！現在來到台北101就能馬上體驗「耶誕音樂饗宴Music」，包含搖擺爵士、弦樂團及青春搖滾500趴音樂市集，從12月3日至12月25日每週六、日下午14點在5樓互動長廊可以聆聽台灣、美國、加拿大樂手爵士樂演出，12月3日起每週六、日及1月8日、14日、15日，在89樓景觀台則會有國小至大學弦樂團接力演出，讓民眾跟著台北101吉祥物Damper Baby、101明星熊，陷入樂曲的魔幻魅力之中，網友也分享，「太精彩了～～101總是能給人驚喜和期待」。

台南奇美博物館「聖誕週末」也將於12月17日登場，今年邁入館方舉辦的第5個年頭，民眾來到奇美博物館可體驗從早到晚的表演節目，其中「英國名琴沙龍音樂會」將首度公開演奏英國300多年前由作家雅各雷曼（Jacob Rayman）製作的提琴，還有管弦樂、聲樂、鋼琴表演，前來體驗便能感受音樂洗滌。

No. 4 購入珠寶精品當禮物

今年耶誕節，當個精緻女孩，用美美的精品好好犒賞自己吧！不管是彰顯品味的質感皮件、包包，或是充滿設計感的珠寶首飾，平時努力認真工作的你，都值得擁有！

除了拿到禮物時的那份快樂之外，徜徉於各大品牌之間，來一場奢華的耶誕逛街之旅，也是購買珠寶精品的樂趣之一。其中台北101購物中心絕對是名牌精品的重點商城，不但具有全台最齊全的珠寶、腕錶等國際精品，各大品牌如LV、Cartier、Gucci等全台最大的旗艦店也都在這裡，幾乎滿足顧客所有需求，「有各種世界名牌的專櫃，值得大家來這邊朝聖」、「各種時尚品牌都能在此輕鬆選購」。

No. 5 參加流行耶誕派對

隨著耶誕節越來越靠近，各地的慶祝氣氛越來越濃厚，充滿歡樂氛圍的耶誕節，少不了與家人、好友歡聚，如果覺得待在家太無趣，想體驗更活潑的耶誕氛圍，不妨參加耶誕派對！奇美博物館今年以「歡樂聖誕派對」為主題，有耶誕舞會、市集、派對遊行、星光電影、音樂舞蹈等節目，配合英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，融入英國元素和藝術氣息，帶給民眾溫馨與充滿異國情調的難忘佳節。

奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日起連續兩個週末登場，讓許多人相當期待，「某年去過，場地大所以不擠，規劃的不錯，蠻好逛的！」

No. 6 體驗尊榮級妝髮沙龍

年底最後一個月是充滿幸福的月份，整個12月都排滿了跟朋友們耶誕聚會、玩交換禮物或跨年狂歡的行程。歲末狂歡的各種約會更是女孩們爭奇鬥豔的耍美戰場，赴約之前一定要先好好打理自己的外在，從髮型、妝容到衣服配件全都不能輸。

這時候最適合約上閨蜜一起到沙龍享受一場精緻、尊榮的妝髮造型服務，讓專業的髮型師、彩妝師為你打造幸福耶誕季最亮眼的Look！全身上下經由專人加持，讓原來清新可人、看起來樸素無害的你麻雀變鳳凰，搖身成為派對中閃閃發亮、驚豔全場的那顆星星。別猶豫了，現在就預約起來吧！

No. 7 護膚、SPA寵愛自己

隨著年終的到來，當然必須要好好犒賞這一年來辛苦的自己，做上精緻的護膚或是SPA讓疲憊的身體從忙碌的日常中獲得舒緩，在耶誕節讓自己放鬆一下，用充滿儀式感的SPA填滿耶誕氛圍，也能夠用最好的一面，好好地迎接新的一年的到來！

配合耶誕節活動，不少品牌都會推出護膚活動，像是蘭蔻、克蘭詩都會在年底推出護膚會，不少SPA中心也會在耶誕推出折扣優惠，「在耶誕節做護膚來犒賞自己，真的超級幸福」、「超級有儀式感，一瞬間又充滿了能量」、「疲憊的能量都不見了！」。

No. 8 和姐妹喝貴婦下午茶

越靠近耶誕節，街道就越充滿耶誕氛圍，在這樣充滿歡樂愉快的冬天，與好姐妹相聚，絕對是耶誕節最期待的日子！一邊聊天、一邊喝著暖心的熱飲，吃著甜甜的甜點，讓人瞬間感受到滿滿的幸福感，壞情緒全都煙消雲散，心情不知不覺中都好起來了！

許多網友們也推薦信義區的「Lady M」，不僅能看著窗外人來人往的人潮與充滿耶誕氛圍的街道，吃著甜點，喝著熱茶，完美感受寒冬裡的溫暖，「這就是耶誕節必做的事呀！」、「跟姐妹再一起聊天真的最讚」、「喜歡冬天的原因就是能跟姐妹喝熱茶聊天」。

No. 9 在城市高處看百萬夜景

在一年一度的耶誕節，和喜歡的人一起到高處俯看城市夜景，絕對是最浪漫的事情之一！不管是在高山上遠眺一片燈海，或是登上高樓將燈火輝煌的城市繁華盡收眼底，都是許多人大推的耶誕行程。

在眾多夜景推薦觀賞地中，位於101大樓89樓的景觀台是網友推爆的百萬夜景之地，網友們都表示「台北市的美景一覽無遺」、「人生難得，購票來一次蠻值得的」、「在這裡可以很清楚的看到整個台北天際線，非常的有意思，view都很不錯」；喜歡接觸大自然也能來到台北木柵貓空、象山或是陽明山、文化大學，都能在耶誕節夜晚裡將壯闊美景收錄在腦海裡。

No. 10 泡美人湯療癒身心

冷冷的耶誕節來安排一場泡湯之旅吧！冬天泡湯讓身體暖起來，心情也跟著暖呼呼，許多溫泉、泡湯景點也趁勢推出耶誕節檔期，像是「虹夕諾雅谷關」就推出了奢華暖湯限定專案，每天僅接待一組貴賓，在山色斑斕的園區中，體驗一系列精緻泡湯行程，吸引不少人前往朝聖。

在耶誕節泡個美人湯療癒身心，受到許多偏好放鬆行程、喜歡芳療的女性網友推薦，「冬天加上聖誕節泡湯最舒服」、「半露天溫泉浴池很有氣氛」、「美人湯泡完皮膚很柔嫩」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月15日至2022年12月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『精緻耶誕體驗指南』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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