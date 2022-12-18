藝人劉畊宏與妻子王婉霏近來帶著小孩移居大陸，並在日前靠著自創毽子操走紅，讓他網傳冠名費高達5百萬人民幣(約2207萬新台幣)，身家一夕飆漲。近來他帶妻小前往卡達看世足賽，期間和不少土豪碰面聊天，未料從他16日曝光的影片中，可見他借來越野車卻驚險翻車，事後向車主道歉，被對方開玩笑要他賠8萬卡達幣(約台幣67萬元)。

劉畊宏日前到卡達看世足賽時，順便和當地土豪借越野車來過過癮，出發前，他的心情非常亢奮，令妻子王婉霏不禁擔憂說道：「第一次覺得這旅程真危險」，果然，劉畊宏實際上路後不熟車況卻狂踩油門，在一次過彎時直接翻車，驚險一瞬間，他還發出一聲慘叫聲，眾人趕緊湧上去查看情況，好險最終車內的人平安無事。

劉畊宏開越野車過彎時意外翻車。(圖/劉畊宏 抖音)

卡達車主要劉畊宏賠償8萬卡達幣。(圖/劉畊宏 抖音)

然而越野車的情況就不同了，經劉畊宏下車查看後，見到車體出現怵目驚心的刮痕，趕緊找上車主表達歉意，被車主以開玩笑的口吻酸道：「抱歉的話，就賠8萬卡達幣」，讓他只能強顏歡笑。見到這一幕的網友則留言回應：「我點了暫停鍵沒讓你翻車，救人一命勝造七級浮屠」、「快10萬塊翻沒了」、「一不小心勉強的笑容滿面春風～」、「你這是表演給梅西看的吧」、「還好人沒事就是萬幸」。