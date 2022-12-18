現正是新北貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑）盛產季節，新北市漁業處今在貢寮區漁會1樓舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」貢寮鮑產地活動，農業局長李玟頒表示，為讓許多無法親臨漁港的民眾也能品嚐到當令美味貢寮鮑，「鮑食小棧」將於24及25日在台北希望廣場登場，產地直送新鮮貢寮鮑及白帶魚、鯖魚、小卷等眾多東北角在地漁特產品優惠販售。

漁業處表示，活動現場開賣的限量「貢鱻餐盒」販售攤位開賣前就大排長龍，為的就是一嘗以貢寮鮑、白帶魚、小卷、小紫菜等貢寮在地食材，主打健康料理概念，開發的貢寮鮑產季、產地限量專屬餐盒「貢鱻餐盒」。

來自基隆的盧先生表示，之前有聽說冬季貢寮澳底漁港會舉辦貢寮鮑產地活動，今年特別帶朋友過來，還真搶到早鳥嚐鱻價的貢鱻餐盒，讓自己一飽口福，另外現烤貢寮鮑、白帶魚都非常美味。

活動現場10組在地料理達人及餐飲科系學子組成的參賽隊伍，以貢寮鮑為主材料進行料理比賽，並由料理女王蔡季芳、海洋大學食品系張祐維老師及養殖系黃之暘老師等名廚、專家評審把關，透過得獎主廚料理貢寮鮑的教學影片，讓民眾在家輕鬆烹調出美味的貢寮鮑料理。

獲獎隊伍「龍龍廚房」經國管理暨健康學院餐飲廚藝管理系呂柏序表示，貢寮鮑是很美味的食材，今天以開胃小點的方式製作「鮑魚三吃」料理，很高興我們隊伍的料理獲得評審們肯定。

「擁鮑貢寮體驗之旅」的貢寮一日遊程，今天也首發出遊，旅行團上午前往貢寮鮑養池現場，由養殖達人李勝興帶領大家認識貢寮鮑，還有體驗餵食、料理及品嚐貢寮鮑，隨後前往澳底漁港品嚐眾多在地海味集一盒的貢鱻餐盒，再前往美麗寧靜卯澳漁村DIY石花菜料理

李玟表示，新北貢寮鮑飼養於貢寮沿海潮間帶養殖池，寬闊的飼養空間及潮汐換水，加上零用藥天然養殖及漁業處定期抽檢把關，是大家可以安心享用的在地美味，今日沒法前來嚐鮮「貢鱻餐盒」的民眾可至「2022貢寮鮑」官方網頁，訂購美味滿分「貢鱻餐盒」。