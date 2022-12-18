藝人Nono日前錄《小明星大跟班》的「經典綜藝單元對抗賽以前的節目就是玩這麼大！」主題。（中天提供）

林莎。（中天提供）

中天綜合台《小明星大跟班》19日晚10點播出「經典綜藝單元對抗賽以前的節目就是玩這麼大！」的主題，藝人Nono提到：「以前我們跟在憲哥旁邊，所有的綜藝節目玩過不下幾百個，以前海外華人都還租錄影帶看台灣綜藝節目。」而代班主持人林襄放很開玩遊戲，連吳宗憲都誇她敬業，大讚：「玩得都比以前好看，以前的人比較含蓄不敢扮醜。」

節目找來黃喬歆、蘿莉塔、曾子余、阿虎等，一起重溫《鑽石舞台》、《綜藝萬花筒》、《超級星期天》等節目的經典遊戲，當遊戲音樂一下，瞬間勾起全場藝人回憶，唯獨代班主持人林襄和林莎滿頭問號，原來這些節目播出時，2人根本還沒出生，所以吳宗憲親自下場示範讓她們了解遊戲玩法。

當林襄用棉花糖挑戰《黃金三百秒》中的經典遊戲「擠眉弄眼」時，因為棉花糖有黏性，不論怎麼晃動都無法移動，她甚至玩到全身抽動翻白眼，連吳宗憲都覺得她放很開：「這是我們可愛的林襄嗎？她的舌頭長到很像攔沙壩。」林襄樂喊：「看來我真的很適合玩遊戲，我經紀人常說我玩遊戲時像女超人，根本無人能敵，都一直叮嚀我怕我受傷。」

林襄分享代班談話性節目的心得，「很榮幸能和憲哥搭檔，能在談話性節目有主持機會，是我能好好學習的，對我來說更是展現近2年努力練習口才的小成果發表。但不瞞大家，我超怕自己表現不好，希望能一集一集不斷進步，跟憲哥和其他主持人做更多的談話丟接。」

而她也為節目做了很多功課：「來之前其實我瘋狂惡補複習過往的《小大》，吃飯、睡前一直看，一直熟悉節目步調，我發現自己原來有默默的累積很多養分，但在第一集時我還真的頗焦慮，在各種節奏的拿捏還不是很好，不過我覺得過了第一次的緊張，後面就放鬆，拿出自信的樣子，做自己。」