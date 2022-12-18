鴻海(2317)17日於新北市寶高智慧產業園區舉辦《新物種．新人才．造未來｜2023 電動車產業校際人才交流論壇》，邀請產、官、學界代表與會，透過論壇交流凝聚各界對台灣電動車產業前景看法，為集團首度舉辦電動車論壇。

同時，鴻海在會場聯合子公司、合作夥伴舉辦徵才活動，徵求軟體、系統開發、韌體、自駕系統、資安、功能安全等領域工程師，現場共釋出逾百個工作職缺。希望透過此活動加速產業相關人才培育、流動，進一步創造台灣電動車產業更多未來發展機會。

鴻海此次論壇以電動車造車生態系為主軸，邀請車界資深人士發表最新產業趨勢、MODEL V電動皮卡UX團隊揭秘設計歷程。學界部分則邀請台大、臺科大、北科大、陽明交大、屏科大及上海理工大學等7位學者教授，分享最新電動車研究項目與技術。

鴻海人資長夏國安亦分享新世代人才育成及看法。他表示，鴻海除了自己發展電動車產業，也會跟MIH聯盟成員、供應商、客戶發展出供應鏈聚落，在此過程中希望幫台灣留才，希冀能與各台灣企業共同抓住機會，共同為台灣造車產業創造更多新商機及新就業機會。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰於論壇演講中指出，年輕世代對車價值感受已改變，不同於過往追求馬力或性能，而是酷炫、科技感。MIH聯盟以開放及跨平台作為DNA發展，認為電動車未來亦可與機器人、數位醫療結合。

鄭顯聰認為，電動車與機器人、數位醫療結合，能發展出第二生活空間、隨選使用／共享的移動服務等移動即服務（Mobility as a Service, MaaS）創新應用，歡迎有創意、有想法的年輕人才加入，一起來革新出行移動產業。

鴻海軟體研發中心負責人、資深協理葉光釗表示，電動車進入軟體定義汽車（SDV）時代，代表軟體研發將深度參與汽車的設計開發、產品驗證，乃至銷售服務整個過程，並成為創造產品差異化和客戶體驗創新的關鍵。

鴻海近年在推動電動車發展過程中，增加更多「軟硬整車研發」項目，如化學電池、資訊軟體、車載系統、智慧座艙、車聯網等，因此需要不斷擴大對人才需求，目標希望未來3年內能徵到1000位軟體、韌體人才。

葉光釗補充，從鴻海造車角度而言，集團當前目標是全力打造電動車產業中最需要軟硬整合的研發專案，因此需要非常多的靈活跨界、多元思考的軟體人。

作為鴻海主辦的首屆人才交流論壇，鴻海攜手MIH及鴻華先進等單位共同規畫「電動車聯合招募專區」，透過聯合人才招募與專人諮詢攤位，讓有興趣加入電動車造車產業的求職者跟學子，可更快速瞭解各單位職缺並直接進行投遞。

而外型廣受歡迎、充滿先進科技味道的MODEL T電動公車，也於活動當日在捷運新店站跟活動會場間接駁，希望透過相關活動的推動，讓更多人對台灣電動車有興趣，進而投入產業、創造更多無限可能。