（左一）新北市副市長劉和然（左二）、肝基會董事長許金川教授（中）、林育琪紀念基金會董事長林謝罕見（右一）、肝基會總執行長楊培銘教授（右二）、湧蓮寺主委陳宏昌共同到場響應。（肝病防治基金會提供）

肝病防治基金會大力推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」活動，特別在新北蘆洲湧蓮寺舉行免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查，提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性，新北市副市長劉和然也受邀出席，他呼籲民眾，定期做腹部超音波，唯有照顧好自己的健康，才能確保家人的幸福。

這次的免費篩檢是由肝病防治基金會與新北市蘆洲湧蓮寺與宏國關係事業及財團法人林堉琪先生紀念基金會、財團法人陳萬富教育基金會合作舉辦，透過免費的肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查，提醒民眾定期檢查的重要性，也協助檢查異常的民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，達到根除台灣肝病的目的。

除了各團體響應以外，本次活動也邀請藝人張家瑋現身說法，分享自己的護肝經驗，她呼籲民眾人人驗B、C肝，帶原患者要定期追蹤，特別是腹部超音波，早發現、早治療才能免於遺憾。

新北市副市長劉和然也說，雖然目前疫情趨緩，但台灣每年仍有上萬個家庭因肝病而破碎，而B、C型肝炎是造成肝硬化、肝癌的主因，其實肝炎和肝癌並不可怕，只要早期發現、早期治療，就能減低對生命的威脅。要知道自己有沒有肝病，不能憑感覺，第一步就是要挽起袖子抽血檢查，定期做腹部超音波。

肝基會本於照顧國人健康的使命，希望結合社會各界愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超活動」，以簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波檢查對於檢查異常者，肝基會將協助患者轉介到醫療院所追蹤，進一步診斷及治療，並對中低收入戶提供醫療協助。

由於肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。目前政府提供年滿45至79歲的民眾，可做B、C肝炎抽血篩檢，但終身只能接受一次免費檢查。而肝臟病變常是靜悄悄的發生，發生不可逆的病變時已不能積極治療，因此，事前預防及篩檢工作非常重要，定期檢查才是維持健康的不二法門。