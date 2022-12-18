針對教育部私校退審會今決議解散5高職及1專科等6校的董事會，全國私工會表示，今日被解散6私校均位於偏鄉技職學校，是地方教育資源的重大損失，提醒教育部思考偏鄉私中骨牌式大量退場對地方人才培育的衝擊。

教育部今天召開退場審議會，勒令花蓮縣私立國光商工、台南市私立華濟永安高中、雲林縣私立益新工商、屏東縣私立志成商工、嘉義市私立大同高商及高美醫專等5高職及1專科共6校的董事會解散。

6所私校皆因停辦超過3年而未復辦或改辦教育、文化或社福事業而被依私校退場條例21條解散。全國私校工會理事長尤榮輝表示，已停辦或目前已被公告為專案輔導的私立學校，若仍有心辦學或改辦其他公益事業，應確實瞭解法令規定，並努力於法定期限內完成與其他私校合併或改辦文教社等公益事業。

私校工會也期待教育部，對於有意轉型改辦公益事業的私校，也應盡力協助輔導，改辦的審核標準也應提前明示，讓學校有所依循，並依法行政、公平公正客觀審議私校轉型改辦案，避免因主觀政策期待或成見而過度嚴格限制私校改辦機會，若政府因有防弊疑慮而放棄私校改辦興利，反而有損公益，將是社會的重大損失。

尤榮輝提醒各私中，因過去主管機關並未建立私中預警及專輔制度，但自今年五月公告私校退場條例後，法令已明確規定專輔學校各項指標，包括財務、合格教師比率、欠薪，及違法並影響師生權益等，但私校工會發現許多私中直到被提報專輔學校仍在「狀況外、自我感覺良好」，呼籲各私中確實掌握退場條例預警及專輔指標，努力改善校務及財務，避免被公告為專輔學校。