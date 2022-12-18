受加拿大輸美國Keystone油管因漏油而關閉及美國通膨降溫等影響，國際油價攀揚上漲。中油宣布，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.2元及0.7元；19日凌晨零時起汽油調漲0.1元、柴油不調整。

調整後，中油參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.24美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.059元，國內油價依公式計算漲幅為0.40％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲0.3元及0.7元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.0元及0.5元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

最終，在雙重平穩機制啟動下，汽、柴油共各吸收0.2元及0.7元，國內汽油實際價格每公升調漲0.1元、柴油不調整。累計111年至11月底止，中油共吸收約447億元。