知名主持人陶晶瑩與老公李李仁結婚17年，婚後育有1女1子，家庭生活幸福美滿。演藝工作之餘，她也時常透過社群媒體分享日常大小事，近日更開始玩年輕人愛用的Tik Tok（抖音國際版），只見她套上濾鏡後秒變嫩妹，也讓她笑說：「難怪小孩迷上。」影片一出，立刻掀起熱議。

陶晶瑩今（17）日凌晨在臉書發影片，表示：「難怪大家玩Tik Tok，有濾鏡免化妝，有音樂可以跳舞。」並Hashtag「難怪小孩迷上」、「只是臉不像我而已，其他都讚」和「我今天直播比在這裡人數多三倍」。

從她PO出的影片中，只見陶晶瑩開啟化妝濾鏡，穿著粉色漸層帽T，加上黑色寬鬆背心，頭上還有白色髮帶，在鏡頭前開心熱舞，背景音樂則是女神卡卡（Lady Gaga）的《Bloody Mary》，鏡頭前的她看起來像是16歲，秒變「抖音嫩妹」。

不過似乎是濾鏡太誇張，影片一出，網友也紛紛留言，「這特效...」、「臉不像妳」、「臉變好可愛」、「一直都覺得抖音濾鏡開太大，不過真的是很殺時間的東西」、「這個開下去根本認不出來了吧？」「陶子姐沒有濾鏡比較好看」、「這18歲吧」、「哎唷！還以為哪個妹仔」、「瞬間逆齡回到青春美少女」、「完全看不出是陶子姐！只覺得是哪位高級臉的小妹妹」。