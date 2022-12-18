北市一名已婚男子與女同事不倫戀，讓妻子憤而向該女提告求償，但女同事聲稱不知情男子已婚，且是男方單方面騷擾她。台北地院審結，認為女同事確實曾與人夫交往過，酌情後判女同事要賠償3萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與郭姓男子於2017年間結婚，育有2名子女，未料劉姓女子明知郭男已婚，仍於2021年8月至10月期間共同上下班，多次在劉女住處附近接吻與擁抱，同年10月間還曾一起出差過夜，認為配偶權已遭劉女侵害甚鉅，依法向其求償30萬元撫慰金。

對此，劉女聲稱，她與郭男僅是不同部門的同事，並無公務以外的互動，他也不知情郭男的婚姻狀態，2021年9月間郭男熱烈追求她，不停送禮且傳訊息表達關心，甚至多次尾隨她，讓她深受困擾，強調自己真的沒有侵害郭妻的配偶權。

台北地院審理時，法官發現，劉女曾在言詞辯論時自承早於2021年9月即知情郭男已婚，郭男反覆聲稱將離婚，2人曾短暫交往過等語，再加上郭妻也提供郭男與劉女的對話紀錄做為證據，均可認定劉女的行為已經侵害郭妻配偶權，酌情後判劉女須賠償3萬元為適當。可上訴。