位在「柏林海洋世界」（Sea Life Berlin）的世界最大獨立式圓柱形水族箱16日清晨突然爆炸，造成水族箱內的1500隻熱帶魚幾乎全部死亡，現場魚屍遍地，柏林內政部長史潘格爾（Iris Spranger）表示，初步調查顯示，水族箱爆炸可能是「金屬疲勞」所致，不過官方調查結果尚未出爐。

柏林海洋世界的16公尺高巨型水族箱「水穹頂」（AquaDom）16日清晨炸開，導致1500隻熱帶魚橫屍遍野。

綜合德國之聲、福斯新聞網（Fox News）、美聯社報導，柏林當地時間16日清晨5時45分，柏林海洋世界裡16公尺高的巨型水族箱「水穹頂」（AquaDom）突然發出巨響、爆炸，26.4萬加侖（將近100萬升）的水及1500條熱帶魚傾瀉而出，造成2人受傷，熱帶魚也幾乎全數死亡，魚屍遍地。

柏林市長吉費（Franziska Giffey）形容，現場是「名副其實的海嘯」，所幸意外發生時是清晨時間，由於水族箱就位在麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel）的中庭內，她說如果再晚一小時，將會造成嚴重傷亡，因為那時旅客已經起床走動。

這座水族箱由美國雷諾聚合物技術（Reynolds Polymer Technology）公司協助建造，目前雷諾聚合物技術公司已經派員前往德國調查事故，官方調查結果尚未出爐，不過柏林內政部長史潘格爾向德國媒體透露，「初步跡象指向金屬疲勞。」

「柏林海洋世界」的「水穹頂」（AquaDom）獨立式圓柱形水族箱16日突然爆炸。圖為2003年資料照，畫面中可見旅客乘坐水族箱內的電梯參觀。（資料照／路透社）

雖然水族箱中的1500隻熱帶魚幾乎無法幸免於難，不過《柏林晨報》（Berliner Morgenpost）17日報導，水族館表示，最終從水族箱底部不同的地下養殖池中救出另外630條魚。

「柏林海洋世界」的「水穹頂」（AquaDom）獨立式圓柱形水族箱16日突然爆炸。圖為2003年資料照。（資料照／路透社）

「水穹頂」水族箱於2003年12月開幕，2020年翻修，水族箱中原本養殖約80種不同熱帶魚，包括擬刺尾鯛（Pacific blue tang）及小丑魚等。