台中39歲陳姓男子在交友APP遇到要見面需先買點數怪事，他急急忙忙到派出所詢問，警方告知這是常見的交友詐騙，陳男聽完分析後猶如吃下定心丸，立刻封鎖該帳號不再眷戀，及時保住辛苦錢。

「不好意思…請問這是詐騙嗎？」39歲陳姓男子日前神色慌張走進大雅警分局潭北派出所，打開手機對話紀錄向警方稱在交友軟體遇怪事，需警方協助解惑。

警員林宜芳查看對話紀錄，內容提及「若要見面要先至超商購買點數卡」及「拍攝序號及密碼回傳」，利用各種話術欲哄騙陳男，見陳男不從，便開始以「向陳男提出告訴」等方式威脅。

警方告知這是常見的交友詐騙，再次確認其尚未購買點數及匯款，便向其分析各種詐騙集團慣用「假交友話術」。陳男聽完分析後猶如吃下定心丸，立刻封鎖該詐騙帳號不再眷戀，並表示，好在有先來諮詢，可以安心返家了。

潭北派出所長黃光宏表示，如有任何疑似詐騙的問題，都可以直接至派出所臨櫃詢問或撥打165反詐騙專線諮詢，民眾不需要覺得不好意思，遇到任何詐騙問題，最重要的就是「查證」，才能有效地顧好荷包；另呼籲網路交友要謹慎，切勿深陷歹徒甜言蜜語的圈套中，一旦遇到要求以點數方式付費，都務必提高警覺，避免上當受騙。