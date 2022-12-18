小禎與弟弟胡釋安從今年八月開始一同主持美食節目，兩人在節目中的互動相當有趣且真實，深受觀眾喜愛，然而，昨（17）日飛往日本山形出外景，不料今（18）日卻遇到當地下起暴風雪，姐弟倆目前受困於山中。

小禎今（18）日在IG限時動態中原本還開心與粉絲分享雪景，怎料沒多久就遇到暴風雪，從小禎之後發出的動態可見雪已經積的非常高「因為暴風雪有棵樹倒了封掉整條路，而且加斷電，幸好飯店有備用電力至少暖氣還有，但接下來的行程就必須先中斷……，本來中午的拉麵行程就改成泡麵啦啦啦」而胡釋安也發限時動態表示自己「被困在山上」。

小禎發限時動態說明目前受困暴風雪中的情形。（圖／截圖自小禎IG）

事實上，小禎與弟弟胡釋安在今年八月接棒《食尚玩家魚肉鄉民》，也是姐弟倆首度合作，雖在胡釋安加入前，就已經有以嘉賓身分到節目中作客，如今一同主持節目兩人的互動也成為當中一大看點。

胡釋安過去演出過不少戲劇，包括《男神時代》、《20之後》、《火神的眼淚》、《茶金》等，然而，先前參加《全明星運動會》第三季，節目中沉穩傑出的表現讓他逐漸受到關注，知名度也提升。