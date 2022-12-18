2022台北馬拉松18日清晨由臺北市市長柯文哲代表鳴槍起跑，雖然寒流來襲氣溫低，不過沒有下雨，2萬8千名跑者從臺北市政府前廣場邁開步伐，全程馬拉松組一出發就由外籍跑者領軍，一路並肩前進到最後10公里才拉開差距，男子組最終來自肯亞的選手路托（Lani Kiplagat Rutto）以2小時9分42秒率先衝線奪冠，距離台北馬拉松場地紀錄僅24秒之差。

台北馬拉松是國內唯一獲世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松，同時獲頒英國標準協會（BSI）全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，近年來在淨零碳排與永續賽事的經營上不遺餘力，清晨低溫無雨的天氣，讓眾多好手無懼冷冷的天躍躍欲試，由於新冠肺炎疫情邊境防疫規定放寬，外籍選手也能來台參賽。 馬拉松組一出發就由外籍兵團領軍，全馬男子組前五名由來自肯亞或衣索比亞的外籍好手攻佔，40歲的寶島長跑好手蔣介文今年放下追逐非裔長跑選手的執念，以2小時25分53秒拿下國內男子選手第一名，在全馬男子組總排名也排上第6名。

過去台北馬拉松女子馬拉松組別的場地紀錄是2小時27分36秒，去年冠軍衣索比亞選手卡塞恩（Alemtsehay Asefa Kasegn）這次特地來挑戰破紀錄獎金，今天一路上緊跟在蔣介文後面衝進終點，最終以2小時25分55秒成績破大會紀錄，賽後記者會蔣介文開玩笑說：「我想說沒關係就讓她跟，但破紀錄的180萬獎金是不是要分我三分之一？」

女子全程馬拉松組前5名同樣都是外籍選手包辦，第6名則是國內女子冠軍雷理莎，以2小時40分54秒的成績創下個人最佳紀錄，賽後記者會上她謙虛地表示：「前兩年報名全馬組別但都因傷棄賽，今年目標無傷完賽算是達成了，很榮幸能拿下國內女子第一，接下來希望朝2024巴黎奧運的資格努力。」

兩位外籍選手提到這次參加台北馬拉松的經驗時都笑道：「非常感謝大會的邀請，跑在台北市區看到整潔的街道、組織完善及專業的工作人員，還有一路上的加油聲，都讓他們很感動，也希望明年有機會再度獲邀，繼續跑動台北這座美麗的城市。」

台北馬拉松全程馬拉松組男子冠軍路托，成績2小時9分42秒。（中華民國路跑協會提供）

台北馬拉松全程馬拉松組女子冠軍卡塞恩，成績2小時25分55秒。（中華民國路跑協會提供）

台北馬拉松全程馬拉松組國內男子冠軍蔣介文，時間2小時25分53秒。（中華民國路跑協會提供）