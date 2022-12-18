寒流來襲全台冷颼颼，就算穿再多、再厚的衣服，好像依舊不夠保暖，營養師梁家瑋在臉書粉專發文，推薦7種「產熱食物」，包含熱咖啡、熱薑茶、辣椒、洋蔥湯、肉桂、香蕉和地瓜，讓大家可以暖呼呼過冬，跟手腳冰冷說掰掰。

●熱咖啡

咖啡含有咖啡因，能促進身體的新陳代謝，讓身體裡的「發熱機」快速暖機、動起來。

●熱薑茶

薑含有薑烯酚，尤其以老薑的含量更高，天冷時來一杯老薑茶，能促進代謝與循環，幫助身體迅速變暖和。

●辣椒

辣椒素又稱唐辛子，會刺激交感神經，分泌兒茶酚胺的神經傳導物質，也能提高新陳代謝，帶動體內血液循環，因而讓體溫上升。

●洋蔥湯

洋蔥含有維生素B群、鉀、含硫化合物、類黃酮素等，使身體產生熱量，促進熱量的代謝，並減少因天氣變化而感到的疲勞。

●肉桂

肉桂醛也是促進身體能量代謝的成份，天冷時喝一杯肉桂茶、吃一點肉桂捲，就會覺得格外溫暖。

●香蕉

香蕉含有大量維生素B和鎂，2者對甲狀腺和腎上腺的正常運作很重要，這些腺體則有助於調節體溫。除此之外，香蕉還可以穩定情緒、維持記憶力。

●地瓜

地瓜需要較多能量才能完成消化過程，而這個過程會提高體溫；且地瓜富含維生素A、維生素C和鉀，可以為冬季膳食添加纖維和其他營養素。

梁家瑋也說，天冷大家可能都會想小酌，或選擇酒精濃度較高的酒類，認為酒精可以讓身體更溫暖，但她提醒，酒精雖然可以短暫刺激新陳代謝與身體顫抖，進而使身體產熱，但如果在戶外低溫的環境，反而有失溫危險，且在酒退之後，身體反而會感到更冷。

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