台中市北屯區四平路、榮德路口，私立衛道中學前行人通道有部分遭鐵皮圍籬阻隔，民眾走到此處被迫繞道至四平路上，相當危險。(市議員曾朝榮提供)

台中市北屯區四平路、榮德路口，私立衛道中學前行人通道，因土地產權屬於台電，且台電在該處設立鐵皮圍籬，使得民眾走到此處被迫繞道至四平路上，與車爭道、相當危險，為維護學生上下學安全，市議員曾朝榮、立委莊競程持續與台電溝通，台電近日同意退縮鐵皮圍籬4米，預計明年4月底完工。

指著阻隔了道路的鐵皮圍籬，莊競程指出，該處圍籬就位在四平路與榮德路口，許多民眾沿著行人通道走，卻在此處碰壁、出現沒有行人道可走的情況，只好繞道到四平路的馬路與車爭道，險象環生，每到學生上下課時間，許多學生走在馬路旁的汽車停車格外，相當危險。

曾朝榮表示，台電公司設置鐵皮圍籬，導致民眾沒路走的情況已經幾十年了，卻因該處土地屬於台電產權，問題始終無法解決，地方多次陳情，他與莊競程邀相關單位會勘，經與台電溝通後，台電同意將衛道中學對面、四平路上的鐵皮圍籬退縮4米，肯定台電為維護公眾安全的作法。

台電公司輸變電工程處中區施工處長張文旗說，四平路上的鐵皮圍籬面積約有70多坪，該處主要作為儲料廠使用，放置線材等設備，已經設置幾十年，原本該區域未重劃、車輛通行較少，近年來重劃後車流量增加，考量行人安全，同意退縮並施作人行道，預計春節後施工。

該人行道工程預計2023年4月完工，另鄰近路段有處約100公尺的道路因有坑洞，台電將一併施工鋪平。