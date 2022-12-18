凡在《向海那漾》預定3帳以上4人帳，每帳即贈送一瓶紅酒。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

《清水那方》推出兩種方案，若預訂平日5帳以上4人帳及萬元中式桌菜兩桌，則享有尾牙場地精心典雅桌花布置。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

歲末年終之際，公司行號開始準備吃尾牙犒賞員工辛勞。台中豪華露營區《向海那漾》推出豪華露營搭配鴛鴦火烤吃到飽，彰化《清水那方》則祭出豪華露營搭配中式桌菜，更提供尾牙所需活動設備，包括抽獎箱、扭蛋殼、氣氛道具等，讓大家能吃得盡興、玩得開心。

專案期間，凡在《向海那漾》預定3帳以上4人帳，每帳即贈送一瓶紅酒，加購啤酒柱享8折優惠，自帶酒水也免開瓶費。另提供尾牙活動所需器材，包括抽獎箱、扭蛋殼、氣氛道具等設備，針對尾牙抽獎，《向海那漾》額外加碼神秘禮物。

《清水那方》則推出兩種方案，若預訂平日5帳以上4人帳及萬元中式桌菜兩桌，則享有尾牙場地精心典雅桌花布置。酒水部分，不但免收開瓶費，每桌更贈送一瓶紅酒，加購享8折優惠，另有特調果汁無限暢飲，並提供尾牙活動及抽獎器材設備，還免費贊助神秘抽獎禮物，貴賓更享有園區所推出的限定服務——日式浴衣免費體驗。

另外《清水那方》也祭出團體方案，即平日預定26帳以上以及中式桌菜10桌，更額外享有電子迎賓海報、每桌贈送兩瓶紅酒、席間安排雙人樂團演出2小時，更加碼大方贊助抽獎品「清水那方平日住宿券1張」。《清水那方》也推出用餐不住宿的方案，讓非住客也有機會一嘗主廚手藝。

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