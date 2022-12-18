入冬首波寒流來襲，不少人冷到受不了，一名網友表示，目前使用的電暖器很耗電，想換新的電暖器增加房間溫度，好奇問網友哪一類型的電暖器比較好用，貼文曝光，網友一面倒推薦變頻冷暖氣機，還說變頻冷暖氣機有3大優點，包括省錢、安全又快速。

原PO昨（17）日於論壇《Mobile01》指出，房間只有5坪大小，家裡的電暖器有點故障又耗電，想要買新的電暖器，也擔心改用冷暖氣機會很耗電，希望網友可以提供意見。

疑問上線，網友也紛紛留言，「我所有的電暖器都用過，煤暖有點臭，3小時一到會關機，不方便，葉片電暖耗電大，小空間可；陶瓷電暖器，吹的範圍太小」、「煤油暖爐，要先確認家附近的加油站有賣煤油，而且要確定一定買得到，以前曾發生缺貨情形，而且油價是變動的，買插電的比較實用」。

留言中也有不少人建議買冷暖氣機，「最好的是變頻冷暖，省電、溫度範圍大，有錢裝一線品牌，沒錢都可以」、「冷暖氣絕對唯一解」、「一級變頻冷暖氣機，安全、省錢、快速」、「換冷暖空調不就好了」、「唯一支持冷暖空調」。