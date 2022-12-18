台灣諸多食品、飲品近日陸續遭大陸禁止輸入，其中知名鳳梨酥業者佳德糕餅，因稱補件內容涉及配方機密，引起各界討論。有網友查詢後質疑，食藥署在第一步就搞錯，將鳳梨酥等糕點歸錯類，才導致業者們申請未過關；對此，食藥署長吳秀梅喊冤，強調業者會放棄補件，主因就是因內容涉及機密。

「興趣使然的路人」、「一百五」及「己爸偶」等臉書粉專表示，食藥署將鳳梨酥等糕點歸類在大陸海關專用HS編碼HS1902的「包餡麵食」，向大陸進行申請註冊，但實際檢視該品項，卻發現通過註冊的產品為水餃、餛飩、意大利湯團、春卷、大肉包等冷凍食品，實際上應該使用大陸海關HS1905的申請項目才對。

粉專進一步提供資料，發現許多原本做糕餅的公司，原先透過食藥署統包以「包餡麵食」（HS1902）進行申請，結果全數遭暫停進口，但相同的公司事後以「餅乾、糕點、麵包」（HS1905）類進行申請，就全數成功註冊，因此質疑是食藥署從一開始就搞錯申請項目，才造成糕餅業者們做白工，導致被暫停進口。

對此，吳秀梅受訪表示，過去糕餅業者都是報包餡麵食類，但後來因3月9日大陸申請分為自行申請與推薦申請後，台灣業者被要求，無論是自行申請或是推薦申請，全面只能採書面文件，無法在網路上申請，「網路可以不用全數填寫的這條路就不通了」，且上面要求全數都要註明成分、原料、占比，也就是說無論業者是申請哪個類別，一樣都會被要求要填寫這些內容。

「一直有人故意誤導，真的很過分！」吳秀梅強調，以前自行申請也是經由食藥署協助提交，現在是因為在今年3/9被中方要求全面改成書面，變成所有內容都是必填，才會有業者因必須提供配方占比而拒絕再度申請。