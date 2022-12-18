台中男被開單不爽 衝警局拍桌再掏身分證嗆「我爸副市長」

網媒爆出一段影片，一名男子15日下午拿著違停舉發單到台中某派出所要找開單員警，不但高分貝嗆警，還拿出身分證說：「我爸是台中市副市長蕭家淇。」台中市二分局證實場景就在育才派出所，並直言，同仁開單是針對違規事實，不會管行為人父親是誰；對此，台中市前副市長蕭家淇迄未接電話做出說明。

該影片中一名著橘色上衣年輕男子疑似因違停收到告發白單，到派出所要找開單員警，在與警方對話間，男子一度聲音飆高，員警表示，開單員警不在，且說，「等你收到紅單，你覺得我們同事開錯了，麻煩你拿著紅單，去監理站申訴」。

據悉橘衣男說自己是律師，對話中除一度聲音飆高，也敲桌子表示不滿，最後還拿出身分證說，要員警看一下身分證，最後還說「我爸是台中的市長蕭家淇」。

對此，台中市二分局證實，15日下午4點左右，一名身著橘色外套、自稱蕭家淇兒子之男子持白色逕舉單至中市警第二分局育才派出所質疑警方舉發不當，員警當場告知，本案係該車於14日在一中街與育才街路口紅線違停，警方依道路交通管理處罰條例第56條1項1款舉發，民眾如對本交通違規告舉發有任何疑問，請其依程序辦理，全程約10分鐘員警均委婉回應及妥適說明。

警方也強調，違規是事實，警方開罰是就行為人違規行為，根本不會管行為人的父親是誰，唯經查該違規自小客車主係登記於王姓女子名下，該男子之背景與本案無關，該所員警並未予以深入了解，並未確定其身分究與前副市長蕭家淇是否有關。

外傳該名男子是蕭家淇的二兒子，對此蕭家淇迄未接電話做出說明與回應。