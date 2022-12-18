佩甄、夏語心主持八大第1台最新節目《就醬開運吧》，本週節目前往探訪呆萌甜姐兒元元的家，元元自爆為了改運搬家，但小人不減反增，甚至還遇到身邊好友竊取錢財，損失慘重。風水老師尹森發現元元家中有嚴重的煞氣，「大門對著陽台，非常標準典型的『穿堂風』。」因此容易犯小人，建議可加裝玄關櫃或是在陽台前放圓形、闊葉的盆栽或是木葫蘆，可藏風納氣。

八大第1台《就醬開運吧》每週一晚間十一點全台首播，擁有廣大粉絲的元元坦言近來遇到不少桃花，但不是好桃花，都是社群上收到一些私訊，對方撩的話都是偏騷擾性質，沒想到佩甄也遇過相同經驗，直言：「那沒有關係啊！我也有！」佩甄搞笑透露，對方照三餐傳來，自己早已無感！尹森老師分析桃花位一般與人緣有關，元元家的桃花位屬水，但她卻放了香氛蠟燭和雜物空箱，所謂「水火不容」，因此引來爛桃花纏身，或是人緣桃花運勢一場空。「好的位置我們都希望去引動它，能夠提升桃花的磁場和能量。」碰巧元元有養貓，家中剛好有餵養貓咪的飲水機，尹森老師透露可將飲水機擺到桃花位，有助驅動桃花運勢！

令人意外的是，呆萌女神元元的臥房，竟不是充滿浪漫氛圍的粉色系，而是樸實的簡約風，其中有個風水上的小問題，就是床鋪臨近落地窗，在晚上就寢翻身時，會有一種好像要墜落的感覺，所以精神狀況會比較不好，容易淺眠易夢。尹森老師建議落地窗底部加霧面貼，或是矮櫃，可化解精神緊繃造成的睡眠困擾，此外，臥室座落在喜慶的位置，加上前無窗、後無門、上無樑，而且左右逢源，整個氣場非常好，一定有好事發生！《就醬開運吧》每週一晚間11點在八大第1台全台首播。