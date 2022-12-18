台灣扶輪教育基金會已創立26年，以獎助學金的方式，幫助過許多優秀學生，今年台灣扶輪社教育基金會首次加入「獎勵表現優異弱勢學生」項目，在許多扶輪社的熱烈響應下，含原有的優秀學生獎勵，共募得128萬獎學金，於18日在高雄中學舉行頒獎典禮。

自1996年起，由扶輪社前總監羅傳進創立的台灣扶輪教育基金會，開始鼓勵國內專家學者及研究生從事各項社會服務，並促進國際間之友誼與交流；並於2004年開始頒發台灣扶輪獎學金。

今年更是邁向新里程碑，除了開設「獎勵表現優異弱勢學生」項目外，也募得了18年來最高的獎學金金額，總共128萬元；此次基金會共幫助了125個高中與大學生，其中清寒學生含30位、品學兼優學生含95位，每人都獲得1萬元的獎學金，

除了各扶輪社友外大方的捐贈金錢外，今年還有2對老夫妻以個人名義，慷慨解囊；其中一位以個人名義捐款20萬元的黃茂森說，不求受獎人回報他們夫妻，只希望將來這些孩子有能力時，也能幫助需要幫助的人，將他們夫妻倆的愛心，代代延續。