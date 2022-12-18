天氣冷颼颼，屏東連2天都處10餘度低溫，幸未傳出天寒猝死憾事，但其實低溫除會引發心血管疾病外，也會導致鼻竇炎及鼻子過敏等症狀加劇，嚴重時還需要開刀，但傳統治療的方式有限，屏東榮民總醫院耳鼻喉科建議可用生物製劑治療。

屏東榮民總醫院耳鼻喉科醫師張耿銘表示，天氣寒冷時，冷空氣的刺激會造成鼻腔黏膜比較腫脹，這會讓鼻子過敏及慢性鼻竇炎的症狀更加惡化，所以建議有鼻子過敏或慢性鼻竇炎的民眾，除使用類固醇鼻噴劑治療、及定期用食鹽水沖洗鼻子外，可以戴口罩杜絕冷空氣。

張耿銘指出，鼻竇炎患者在天冷時戴口罩，會讓鼻子吸進去的空氣比較保溼、保溫，對黏膜刺激比較不嚴重，症狀也不會因此惡化。

談到鼻竇炎，張耿銘還有另一個分享，他說，慢性鼻竇炎的治療，以類固醇鼻噴劑占多數，這種傳統方式需要長期維持，但有的病人在控制不好的時候就需要開刀治療，不過有些患者經過多項治療後，復發度還是很高，因此建議可用生物製劑治療。

但張耿銘強調，生物製劑治療並非所有鼻竇炎患者都可用，只有「嗜伊紅性鼻竇炎」患者能用。張耿銘說，根據EPOS 2020的文獻，將原發性慢行鼻竇炎分成第二型發炎及非第二型鼻竇炎，當中第二型鼻竇炎包含嗜伊紅性鼻竇炎，中央腔室異位型疾病等。

他說，嗜伊紅性鼻竇炎的臨床症狀常伴隨嗅覺異常、鼻塞、以及合併氣喘或對抗發炎藥過敏或耐受不良，面對嗜伊紅性鼻竇炎，首先會建議採用傳統保守治療，若情況不佳可考慮內視鏡檢查，進而加入生物製劑治療，它是種皮下注射治療，整個療程約2至4周，屬自費療程，可有效提高療效。