2022台北馬拉松18日進行，退役網球名將盧彥勳去年在終點線迎接哥哥盧威儒半馬完賽，今年自己下場挑戰初半馬，靠著20年職業運動選手的扎實基本功，以1小時31分55秒順利完賽，賽後笑說還好以前體能有練夠，可以臉不紅氣不喘順利完賽。

盧彥勳透露，還是職業網球選手時，一場激烈的五盤大戰打下來，跑動距離可能將近10公里，因此體能訓練就是平常會加強的部份之一，「好在以前體能練得夠，我還是職業選手時，一場比賽跑動距離動輒將近10公里，最近踢得火熱的世界盃足球賽場上，足球員一場90分鐘分鐘的比賽踢完差不多要跑10到15公里，難怪很多運動選手退休後參加馬拉松成績也還都不錯。」

台北馬拉松除了42公里全馬組，還有21公里半程馬拉松，男子選手周賢峰最近積極以賽代訓，在沒有下雨的天氣下，以1小時6分58秒刷新個人最佳成績（舊成績1小時7分48秒），摘下半馬男子組總冠軍；女子好手曹純玉也在一眾跑圈好友前後配速支持下，以1小時14分17秒摘下半馬女子組后冠，美中不足的是未能突破個人最佳成績。

2022台北馬拉松除了視障跑者參賽，肢障輪椅組首度獲大會邀請參與半程馬拉松，以鼓勵多元族群參與並以實踐友善賽事為目標，讓運動愛無界，輪椅組半程馬拉松共有15位參賽選手順利完賽，首位「推」進終點的男女子選手郭文生、陳玉連，成績分別是1小時47分24秒及2小時10分44秒。輪椅選手在賽道中順利通過中山橋及麥帥一橋的考驗，並且於時限內完賽，這些成就都不辜負自己賽前10周以上的鍛鍊，也因為陪跑員的陪伴，可盡情發揮訓練的成果；讓選手們在賽道不孤單，並且有更多跑友在場上為他們歡呼。

主辦單位中華民國路跑協會每年依照辦理情形，彙整各方建議，優化各方面規劃與執行，本屆最受參賽者讚許的是調整原來健康路及三民路賽道，改跑至麥帥一橋並將賽道截彎取直，全半馬各減少兩個彎道，拉長跑者最後的直線衝刺路段，更有利選手們締造佳績。

2022台北馬拉松賽道規劃上，調整原來健康路及三民路賽道，改跑至麥帥一橋並將賽道截彎取直，讓全、半馬各減少兩個彎道。（中華民國路跑協會提供）