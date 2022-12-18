嘉義市長重行選舉結果將出爐！ 直擊最新開票畫面

【LIVE直播】黃敏惠率先衝破當選門檻 自行宣布當選 「咱贏了！感謝鄉親！」｜2022.12.18

【17：31更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以58536票，領先民進黨李俊俋的32090票。

【17：31更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以57433票，領先民進黨李俊俋的31641票。

【17：30更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以56712票，領先民進黨李俊俋的31186票。

【17：22更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以53051票，領先民進黨李俊俋的29399票。

【17：21更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以51726票，領先民進黨李俊俋的28784票。

【17：19更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以50623票，領先民進黨李俊俋的28175票。

【17：18更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以49450票，領先民進黨李俊俋的27532票。

【17：15更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以47580票，領先民進黨李俊俋的26444票。

【17：13更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以45184票，領先民進黨李俊俋的24965票。

【17：11更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以42131票，領先民進黨李俊俋的23289票。

【17：9更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以40901票，領先民進黨李俊俋的22564票。

【17：07更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以37011票，領先民進黨李俊俋的20329票。

【17：06更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以36033票，領先民進黨李俊俋的19822票。

【17：05更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以30599票，領先民進黨李俊俋的16778票。

【17：02更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以28587票，領先民進黨李俊俋的15641票。

【17：00更新】根據中選會官網，目前國民黨黃敏惠以26583票，領先民進黨李俊俋的14610票。

【16：50更新】目前國民黨黃敏惠率先破2萬，以22351票，領先民進黨李俊俋的13917票。

【16：30更新】目前國民黨黃敏惠率先破萬，以16814票，領先民進黨李俊俋的7202票。

【16：20更新】目前國民黨黃敏惠暫時以4921票，領先民進黨李俊俋的1908票。

【16：10更新】開票10分鐘，在嘉義市衛生所的投開票所，國民黨黃敏惠暫時領先民進黨李俊俋。

嘉義市長選舉開票，投票率約43％，是歷次選舉最低，本次投票人數約21萬4000多人，初估當選門檻約4萬6000票，黃敏惠競選總部擠滿等開票的支持者及媒體，水泄不通。

隨著開票愈來愈明朗，開票35分鐘後黃敏惠競選總部螢幕顯示得票1萬1271票，距離逐漸拉開，有一路領先李俊俋的趨勢，競總士氣高昂，支持群眾緊盯螢幕，直呼「贏了啦！」。

嘉義市第11屆市長重行選舉今（18）日舉行，投票時間為上午8時至下午4時。候選人計有1號國民黨黃敏惠、2號民進黨李俊俋、3號無黨籍陳泰山、4號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、5號無黨籍鄭凱升。

嘉義市第11屆市長重行選舉，原本有6位候選人登記，包括黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、李俊俋、蔡松益、陳泰山、黃敏惠、黃紹聰等。惟候選人黃紹聰於11月2日死亡，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。

根據中選會11月24日公告，嘉義市選舉委員會於111年11月8日至11月12日受理嘉義市第11屆市長重行選舉候選人登記之申請，受理登記期間計有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、李俊俋、黃敏惠、陳泰山及鄭凱升等5人申請登記，候選人資格經中選會審定結果，5人均符合規定，

中選會指出，此次嘉義市第11屆市長重行選舉定於111年12月18日(星期日)舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。

另據嘉義市選委會指出，本屆嘉義市長重行選舉的選舉人數共有21萬4130人；候選人計有1號國民黨黃敏惠、2號民進黨李俊俋、3號無黨籍陳泰山、4號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、5號無黨籍鄭凱升。