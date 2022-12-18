中國放寬防疫政策，從清零轉向與病毒共存，核酸盛世終退場，據估計核檢行業藉疫情獲驚人暴利，中國光今年與防疫相關的預算高達約520億美元（約新台幣1.6兆），相關行業發大財。

路透社報導，在遭遇全國性的抗議之後，中國政府突然放棄了大部分防疫控制措施，包括在全國大部分地區進行的強制性大規模核酸檢測。這一急轉彎意味著核酸生產和檢測公司以及移動監測等周邊行業的命運一夜之間發生了改變。

過去2週，中國就有30多個地方政府取消了與防疫控制有關的服務和產品招標。例如深圳一家防疫飯店取消定期消毒的招標、成都一個區取消隔離用品的招標，以及山東省一個核酸檢測實驗室取消改造的招標。其它一些地方政府也放棄了購買追蹤病毒傳播的軟體或隔離警報器、監控設備的購買計畫。

因此，從大規模核酸檢測中獲得巨額利潤的公司本月股價出現下滑，例如上海蘭衛醫學檢驗所下跌了11%，廣東凱普生物下跌了8%，而迪安診斷下跌了5%。

路透社報導，儘管很難得到精確的統計數據，但是核酸行業無疑已在疫情期間發展壯大，坐收漁利。根據估計，中國今年與防疫相關的預算約為520億美元，大多數被這些行業拿走了。

另有預估認為費用更為驚人，因為中國今年各大城市執行每隔一、兩天就需要進行一次的大規模核酸檢測，這些花費恐占中國國內生產總值（GDP）的1.5%至1.8%。

據中國國家統計局，中國2021年的國內生產毛額（GDP）為人民幣114兆3670億元，1.5%為人民幣1兆7000億元。

至於全員檢測期間，為數眾多穿著白色防護服的核酸檢測工作人員也因核酸盛世終結失業。

一位住在北京的王女士就是俗稱大白的工作人員之一，她在報導中表示接獲上級通知，「由於新政策的實施，不再需要我了」。

但法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾雷洛 （Alicia Garcia-Herrero）認為，所有投入大規模核酸測試的錢，不會就這樣消失，已經增加的支出也很難削減。

他認為，以老年人為重點的新疫苗接種活動可以為被解僱的核酸測試人員提供就業機會，而地方政府也可能會僱用人員來為留在家裡的弱勢群體或老年居民服務。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111218