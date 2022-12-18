寒流全台急凍，民眾都窩在家不想出門，甚至有人三餐靠外送，一名網友昨天分享朋友頂著10度低溫跑外送，一天跑71單賺進6300元，不過有眼尖網友發現，小費欄位上竟只有60元，大嘆「這才是冷的地方！」

一名網友在臉書「爆廢公社」指出，昨（17日）晚11點與外送員朋友聊天，對方貼出一張明細，寫著17日上線11小時27分鐘，跑了71單，總共賺6300元，其中包含淨行程費用2850元、額外獎勵3390元、小費60元。

原PO看到朋友連續跑11個小時外送簡直嚇壞，反問他「不冷嗎？現在氣溫只10度」，沒想到對方回「什麼叫冷？我還在跑」，並透露這樣跑一個月收入12萬左右。

寒流來襲，一名網友昨晚11點與外送員朋友聊天，發現對方還在跑外送。(翻攝自爆廢公社)

看到朋友這麼拚，10度還在跑外送，原PO忍不住直呼「真的是令人敬佩的外送員，難怪能月收12萬」其他網友也留言：「所以人家也是靠努力，天氣這樣冷，真的謝謝有這行業，讓懶得出門的我也有食物」、「工作沒有分溫度的」、「努力的人不一定會成功，但總會有收穫」，但也有人發現一天跑71單竟然只拿到60元小費，感嘆「領6300元，小費只有60元，國人真的很小氣」、「身為常給小費的人，跑一天小費只有60元，這才是冷的地方」。