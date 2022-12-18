新南方澳跨港大橋其造型發想自南方澳漁港「鯖魚的故鄉」，代表生生不息；宜蘭縣長林姿妙（左）與宜蘭縣政府秘書長林茂盛（右）一起見證歷史性的一刻。（吳佩蓉攝）

大家一起在新的跨港大橋上見證歷史上的重要時刻。（吳佩蓉攝）

新南方澳跨港大橋其造型發想自南方澳漁港「鯖魚的故鄉」，代表生生不息。（吳佩蓉攝）

嶄新的南方澳跨港大橋今（18日）下午3時開放通車。（吳佩蓉攝）

南方澳跨港大橋自2019年10月1日發生斷橋事故迄今，蘇花公路改善工程處施工團隊耗時29個月重建完成，期間克服重重困難，嶄新的跨港大橋今（18日）下午3時開放通車；蔡英文總統上午9時出席通車祈福典禮時說，全台灣人能感受到南方澳積極轉型跟重生，將帶來嶄新發展的契機、成為重要新地標。

今上午9時許，由蔡英文總統偕同行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、公路總局局長陳文瑞、航港局局長葉協隆、行政院政務委員吳澤成、縣長林姿妙等人，參加「南方澳跨港大橋重建工程通車祈福典禮」剪綵儀式，現場參與民眾觀看完跨港大橋施工期間，剪輯而成的影片，感動萬分。

新大橋總長796.53公尺，以結構安全為考量，強調耐震性、耐久性、維護性，其造型發想自南方澳漁港「鯖魚的故鄉」，代表生生不息；於道路兩側設置人行步道、造型欄杆及裝置藝術，夜間搭配藝術光雕系統，結合交通、觀光於一體。工程總經費為9.8億元，工期899天，於12月18日下午3時整通車。

蔡英文說，高興跟大家一起見證歷史性的一刻，期待南方澳的轉型與重生，當時跨港大橋的斷裂崩塌，對當地的交通、經濟、觀光影響甚鉅；透過在地考驗，重新規畫第三漁市場、新的聯外道路等，讓周邊商圈更繁榮、熱絡，為南方澳帶來嶄新發展的契機，並成為象徵性的重要地標，漁民返航時就知道回到溫暖的家。

蘇貞昌表示，藉由這次斷橋，立即檢測全國2萬6千座橋梁的總體檢，其中，驗出101座橋樑要重建補強，迄今已完成100座，剩下1座於明年4月完工；同時建立橋樑的監管制度，每1座橋都要有人管理；尤其要定期維護，而對於重車載重的限制必嚴格執行。