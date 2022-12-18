台灣中油公司永安液化天然氣廠捐贈1輛「高效能化學消防車」予高雄市消防局，該輛車可儲存約3噸水量、同時裝載2個不同類型各200公升泡沫原液量，更配備有新式遙控朝天瞄子及高效能幫浦、照明繩索及各式搶救裝備，機動性高，以應救災環境複雜多變的化學工業廠。

永安區轄內有永安工業區，並有多家大型化學工業，中央及市府雖然逐年編列預算採購新式消防車輛，然而政府預算有限，結合社會各界資源，更可加速消防車輛汰舊換新。台灣中油公司永安液化天然氣廠為此也捐贈1輛高效能化學消防車，配置於第五大隊永安消防分隊供執行救災勤務使用，將有助於提升救災能量，於17日上午10時在永安消防分隊舉行捐贈儀式。

代表接受捐贈的高雄市府副祕書長王啟川表示，台灣中油公司永安液化天然氣廠為表達長期以來對永安區公共安全的重視及敦親睦鄰，今日特將公益化為具體行動，展現取之社會、用之社會的精神。

永安消防分隊表示，台灣中油公司永安液化天然氣廠捐贈的高效能化學消防車可儲存約3噸水量、同時裝載2個不同類型各200公升泡沫原液量，車上更配備有新式遙控朝天瞄子及高效能幫浦、照明繩索及各式搶救裝備，機動性高、功能齊全，可大幅提昇轄區災害搶救戰力，增加救援能力及消防救災的安全。

消防局表示，這次藉由台灣中油公司永安液化天然氣廠捐贈的捐贈高效能化學消防車義行，希望能達到拋磚引玉的效果，引起更多的企業、團體一起共襄盛舉，強化消防救災能量。