在新埔鎮的新竹縣定古蹟「新埔潘屋」，經文化局及潘氏家族合作下，在2020年修復完成，提供認識新埔歷史，體會客家文化的空間，修復工程品質備受肯定，在日前的第23屆「國家建築金獎-公共建設優質獎」評選中榮膺首獎。

文化局長李安妤表示，建於1861年的新埔潘屋，整體形態穩重方正，處處顯露家族大氣，呈現與承載的歷史、建築、藝術價值，是新埔傳統建築群中的經典之作。2011年起陸續獲客委會、文化部補助辦理修復前置作業調查設計，2018年在縣府、家族攜手合作下，爭取到文化部補助5042萬元辦理修復工程。

新埔潘屋200多年來歷經幾次變更修建，屋頂部分是紅瓦，部分為黑瓦，修復將屋頂統一為黑瓦，符合古蹟原貌，同時檢視修復地坪、基礎、牆身、屋架桁樑、屋瓦，也特意保留建築中極具藝術價值的彩繪灰泥花磚。

施工過程中，意外發現灰泥牆壁裡隱藏13處射擊槍口，包括門口左右兩側及窗檯下方，都有槍口可以對外射擊，外牆窗框也能作為射擊位置，相當程度反映當時社會環境對防禦性的需求，也是先民胼手胝足守護家園的最好見證。

修復過程中，潘氏族人親自收集整理家族史料、照片、家具文物等，介紹家族歷史與先人事蹟，讓子孫後代感念力行「孝友傳家」的家訓。

2021年由文化部再造歷史現場計畫成立駐地工作站，以潘氏家族貿易商號「金和號」為名，提供認識新埔歷史，體會客家文化的空間，打造不同一般遊客中心的「新埔故事館」。未來家族預計引入輕食咖啡茶飲、文創手作者進駐，活化歷史空間。

李安妤表示，縣長楊文科重視公共工程品質，要求各局處提升並精進公共工程管理與效率，該局以「新埔潘屋」首度參加國家建築金獎評選，就獲得首獎殊榮，感謝文化部及文化資產局、新埔潘氏所有權人、工程團隊黃天浩建築師事務所、潤昶有限公司等公私協力合作，讓本案圓滿完成。