企排18年聯賽18日首戰由台北鯨華迎戰新北中纖，本場屬於快速球風的對決， 今日鯨華火力全開，林書荷貢獻20分的進攻火力，幫助隊伍以25比18、25比20、25比13取得8連勝，繼續穩居女子祖龍頭地位。

首局中纖多次透過短球方式進攻，而鯨華屢次防守成功，讓鯨華開局便搶得先機，中纖隨即轉換節奏，Sara以及邱雅慧的強韌前排攔網得分，同隊的Zsanett也連續在四號位祭出重鎚進攻，幫助中纖一度反超比分，此時鯨華甘可慧以一記細膩的小吊球搭配林書荷的重砲出擊，不僅反超比分，更將比數拉開，局末鯨華拿下第一局。

第二局中纖靠著葉于雯二號位直線進攻先馳得點，隨後雙方戰況膠著互不相讓，一路鏖戰15比15平手，鯨華靠著林書荷連續兩次四號位直線重扣得分打開破口，助隊取得2分領先優勢，局末林書荷更是勢不可擋！持續於四號位砲火猛轟，擊潰中纖前排防守，最後鯨華再下一城。

第三局開局林書荷延續上兩局的火燙手感，持續在四號位為鯨華提供進攻火力，幫助球隊先行取得3分領先，局中中纖靠著黃蔓亞重扣以及邱雅慧的攔網追趕比分，但鯨華「小黑」吳芳妤此時跳出來接管比賽，靠著攻守亮眼的表現拉開比分，最終鯨華取得本場勝利，持續她們的連勝之旅。