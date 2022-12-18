縣長楊文科積極打造良好閱讀環境，首任投入近億元，改善學校圖書館和圖書資源，並持續推動國中小多元文本充實計畫，明年1月加入國中讀報教育，進一步提升學生閱讀思考力， 讓閱讀從生活出發！

楊文科說，新竹縣持續提供全縣國中小的孩子期刊閱讀，明年國中還增加讀報教育，兌現他的政見之一，希望孩子不只吸收書本知識，也能在報紙上獲得更多元的知識，讓孩子跟上世界快速變動的腳步，開闊閱讀視野。

教育局長楊郡慈說明，明年國中小多元文本充實計畫，除了規畫每月提供期刊、國中圖書館每校《未來少年》各2本，國小每校《未來少年》及《未來兒童》各1本外，國中增加每校圖書館及每個班級，每週1份《中學生報》，全縣也將成立6班國中讀報實驗班，加強落實培養核心素養。

為了讀報教育推動做好準備，教育局日前辦理國中教師讀報教育研習，邀請國語日報社總經理張永瑋及苗栗縣造橋國中校長林孟君分享「思考力讀報課」，與老師分享如何設計讀報課程地圖，引導學生思考，提升閱讀力。

楊郡慈提到，《中學生報》版面包含重要國際新聞，搭配中英文對照，也有科普知識、職涯探索、法律及媒體素養等內容，同時學校特色活動報導及學生作品發表園地。

楊郡慈認為，這不僅可讓學生了解社會多元脈動，豐富素材也可引發學生閱讀興趣，並結合跨領域教學活動，提升思辨與邏輯能力，培養具備公民素養、社會關懷及具思考表達力的下一代。

同時，為配合「生生用平板」政策，明年推動讀報教育之前，新竹縣教育研究發展暨網路中心已先購置全縣國語日報數位版資料庫，即日起至112年11月底，每位教師均可以單一入口網帳號登入使用，讓師生教學環境更多元。