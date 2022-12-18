睽違10年，由勤美集團舉辦耶誕趣味路跑在18日盛大回歸，頂著冷冷寒風一早超過2千名身裝耶誕老人服裝的參賽者齊集西區市民廣場，在小魏魏嘉瑩用溫暖的嗓音加油下，與會者鳴笛起跑一起穿梭草悟道街區互報佳音。

耶誕趣味路跑活動途中特別設置3大趣味關卡，吸引不少現場民眾拍照留念。（勤美集團提供／馮惠宜台中傳真）

這場活動十點鳴笛開跑，大家不畏寒風從起點PARK2熱力向前衝，路程全長約2.7公里，從草悟道沿線途經勤美誠品綠園道，最後再回到市民廣場。途中特別設置3大趣味關卡，造型有趣吸睛，吸引不少現場民眾拍照留念，一年只出現一次的BLACK SANTA黑色耶誕老人也於活動路線驚喜現身，跟跑者近距離互動。

由勤美集團舉辦耶誕趣味路跑在18日盛大回歸，頂著冷冷寒風一早超過2千名身裝耶誕老人服裝的參賽者齊集西區市民廣場，把草悟道街區映得滿滿聖誕紅。（勤美集團提供／馮惠宜台中傳真）

今年以「耶誕烙跑」為主題，除了希望大家面對困境時試著換位思考，轉換心境的同時也能看見事情另外有趣的一面，擺脫負能量！活動也為街區弱勢族群發聲，與公益單位社團法人人生百味文化建構協會合作，將此次路跑所得部分進行捐贈，發起主題展覽和街區行動，期許他們可以用幽默軟Q的態度去面對生活的困境與壓力。

由勤美集團舉辦耶誕趣味路跑在18日盛大回歸，頂著冷冷寒風一早超過2千名身裝耶誕老人服裝的參賽者齊集西區市民廣場，把草悟道街區映得滿滿聖誕紅。（勤美集團提供／馮惠宜台中傳真）

而眾人期待的聖誕烙跑音樂會在下午登場，活動大使「小魏魏嘉瑩」、金鐘主題曲獎人氣歌手「琳誼 Ring」、唱作才女「法蘭 Fran」及「黃奕儒 Ezu」現場熱力開唱，用歌聲提前陪大家過耶誕，帶來視覺與聽覺的最大享受！