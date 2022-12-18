作家苦苓日前暗指某位暢銷女作家花錢請人代筆，被網友熱議是在指吳淡如，讓她多次發酸文回嗆，甚至揚言找律師捍衛名譽，雙方隔空交火數天，直到17日晚間苦苓才公開道歉，承認因躁症發作導致言語過激，並向吳淡如誠摯道歉。對此，吳淡如稍早公開做出回應，表示一切沒事並要苦苓：「好好養病」。

苦苓6日發文指某位女作家經常請人代筆，使兩人多年友誼破裂，且苦苓還諷刺吳淡如是在「對號入座」，公開指責她：「如果妳沒有做壞事，那根本不用說人家在影射妳，刻意轉移焦點又能改變什麼？」，對此，10日吳淡如公開對話紀錄交代事件始末，原來疑似是吳淡如幫對方澄清沒罹患肝癌一事，引發對方不滿。不過她也特意提及30年前苦苓對她的提攜之恩：「當時挑選上我的文章，讓我可以用出書機會，我衷心感謝。」

因此，17日下午苦苓公開道歉後，吳淡如今(18日)下午就在臉書發文回應，「我習慣一笑泯恩仇。前輩如需要打書，我非常樂意幫忙。一切沒事，請前輩好好養病，健康仍是最寶貴的『財富』」，讓網友看了紛紛誇獎她的大氣：「我最喜歡這樣的結局，淡如姐棒棒，年前之際很好」、「計較就是貧窮的開始，妳人真好」、「人相處本是淡而自如，何苦當可厭爛人」、「欣賞淡如姐的氣度值得學習～」