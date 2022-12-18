4-6年級組特優文山國小-家庭聚餐。（李京昇攝）

苗栗市111年國小生活客語團體競賽決賽，18日在苗栗市公所登場，共有8所國小、14隊約102位小學生參與，各個參賽隊伍卯足全力演出，最後由新英、文山國小分別獲得1至3年級特優，文山國小則獲4至6年級組特優。

苗栗市長邱鎮軍說，苗栗市是客家文化重點發展區之一，今年更獲頒客委會「110年度推動客語為通行語執行成效」優等獎，為持續落實並推廣客語為通行語，今年再次舉辦「國小生活客語團體競賽」，期望透過情境式演說，跳脫背誦文章的框架，以生活化的情境讓小學生講客語。

邱鎮軍表示，苗栗市為客家重鎮，客家人口比例佔全市近9成，市公所致力推動客語向下扎根，希望可以透過這次的國小競賽，讓客語學習不僅只是文章的朗讀、背誦，而是能融入在日常生活當中，讓小朋友能夠自然而然地說客語。

此外，為了讓客語學習能夠更加普及，這次的競賽也鼓勵各校以同班級為單位組隊參賽，讓每一位小朋友都有機會參與，提升學生客語使用率。

今年競賽分為1到3年級組及4到6年級組共兩組進行，1到3年級組競賽主題由參賽學校自由發揮，4到6年級組則是針對市場買菜、家庭聚餐等情境進行生活客語會話。

本次賽事經由專業客語老師鍾麗香、徐敏莉及羅思琦3位評審依各面向評分，成績出爐1到3年級組由文山國小、新英國小並列特優，獎金2萬元。文華國小、建功國小並列優等，獎金1萬元；其餘啟文、福星、大同、僑育4校為甲等獎，奬金5千元。

4到6年級組特優為文山國小，獎金2萬元。建功國小、大同國小並列優等，獎金1萬元。其餘啟文、福星、僑育3校為甲等獎，奬金5千元。